Болезни сердца: женщины переносят сердечные заболевания иначе из-за одного гена
Есть причина, по которой один пол более подвержен риску сердечных заболеваний, чем другой. Болезни сердца являются одними из самых смертоносных убийц не только с точки зрения количества, но и с точки зрения потерянных лет жизни.
В последние месяцы появилось новое направление для обсуждения сердечно-сосудистых заболеваний. Это обсуждение сосредоточено не на конкретном типе болезни сердца, а скорее на том, как игнорируются группы пациентов. Ученые выражают растущую обеспокоенность по поводу того, что у женщин игнорируются болезни сердца и почему женщины более склонны к развитию некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, чем мужчины.
"Причина такой гендерной разницы кроется в генах, присутствующих у женщин, но не у мужчин. Именно наличие этого гена, по мнению ученых, объясняет, почему женщины переносят сердечные заболевания не так, как мужчины. Многие текущие профили симптомов сердечных заболеваний неточно отражают различия между мужскими и женскими сердечными заболеваниями", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев, специально для МедикФорум.
«Что касается того, какой ген отвечает за этот дифференциал, ответственным является ген RAP1GAP2. Этот ген является сильным кандидатом на сцепленное с полом влияние на исходы сердечных заболеваний у женщин. Считается, что определенные маркеры ДНК в этом гене управляют активностью тромбоцитов, бесцветных клеток крови, которые помогают нашей крови сворачиваться», - добавляет врач.
Хотя не было обнаружено, что RAP1GAP2 приводит к плохим сердечно-сосудистым исходам у мужчин, считается, что он может быть причиной сердечных заболеваний у женщин.
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