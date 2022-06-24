Болезни сердца: женщины переносят сердечные заболевания иначе из-за одного гена

"Причина такой гендерной разницы кроется в генах, присутствующих у женщин, но не у мужчин. Именно наличие этого гена, по мнению ученых, объясняет, почему женщины переносят сердечные заболевания не так, как мужчины. Многие текущие профили симптомов сердечных заболеваний неточно отражают различия между мужскими и женскими сердечными заболеваниями", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев, специально для МедикФорум.





Причина этого заключалась в том, что, когда тесты на сердечные заболевания были впервые разработаны, ученые не учитывали, что два пола могут проявлять сердечные заболевания по-разному. Из-за этого несоответствия женщины чаще, чем мужчины, сообщают о симптомах сердечных заболеваний, которые выходят за рамки нормы, испытывают отсроченное лечение сердечных заболеваний и даже имеют невыявленные сердечные приступы.

«Что касается того, какой ген отвечает за этот дифференциал, ответственным является ген RAP1GAP2. Этот ген является сильным кандидатом на сцепленное с полом влияние на исходы сердечных заболеваний у женщин. Считается, что определенные маркеры ДНК в этом гене управляют активностью тромбоцитов, бесцветных клеток крови, которые помогают нашей крови сворачиваться», - добавляет врач.