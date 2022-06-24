Уставшие надпочечники: как нас убивает стресс?

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женщины в стрессе

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что такое синдром уставших надпочечников и почему эти органы так важны для выживания организма. 

По названию надпочечников несложно догадаться, что они расположены над почками. Это важное звено в эндокринной цепочке. Надпочечники вырабатывают кортизол,  адреналин, норадреналин и ряд других гормонов. 

«Если без яичников человек может прожить десятки лет, без гормонов щитовидной железы — несколько месяцев, а без инсулина месяц-два, то без надпочечников мы протянем не больше пяти минут», — говорит эксперт. 

И это не преувеличение, ведь гормоны, которые производят надпочечники, буквально помогают нам выживать в самых критических, стрессовых ситуациях. 

Именно благодаря надпочечникам, мы убегаем, когда нам страшно, не умираем от потери крови, они активируют наш иммунитет в случае ранения и так далее. 

Если стресс присутствует в нашей жизни постоянно и надпочечники вынуждены работать буквально на износ, они естественным образом изнашиваются. Отсюда и синдром уставших надпочечников или истощение. 

Говоря о стрессе, мы подразумеваем не только физический, но и психо-эмоциональный. Результат одинаковый. Истощение происходит не сразу, оно может накапливаться годами.  

Организм может длительное время сигнализировать нам о беде косвенными признаками: отечность, лишний вес,  инсулинорезистентность, синдром поликистозных яичников, высыпания на коже.  Все это происходит на фоне повышенного кортизола.  

Когда кортизоловые резервы заканчиваются, в игру вступает адреналин и норадреналин. И тогда симптомы уже совсем другие: тревога, бессонница, панические атаки, потеря мышц, выпадение волос, аутоиммунные заболевания, слабость, хроническая усталость. 

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Именно эти признаки указывают на синдром уставших надпочечников. Что делать? Менять образ жизни! Конкретные шаги: нормализовать сон, добавить умеренную физическую активность, восполнить дефициты витаминов и минералов в организме.  

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Доктор также отмечает, что реабилитация надпочечников — это немаловажный этап при лечении АИТ и гипотиреоза.
Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Здоровье
Врач-эндокринолог
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Теги : Диляра Лебедева, синдром уставших надпочечников, кортизол