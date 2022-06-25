Больная печень: гепатолог Южнова назвала признак при посещении туалета
Эксперт рассказывает, что один предупреждающий знак больной печени появляется, когда вы идете в туалет. Вот как это определить.
Алкогольная болезнь печени, или сокращенно АБП, описывает состояние, вызванное чрезмерным потреблением алкоголя. Существует три основных стадии этого состояния, которые различаются по степени тяжести и симптомам. Этот признак может вызвать тревогу.
По словам гепатолога Аллы Южновой, кровь в стуле может быть признаком этого состояния.
Специально для МедикФорум, она рассказала, как алкоголь может повредить печень:
«Употребление избыточного алкоголя может привести к разрыву некоторых тканей печени, которые выделяются в виде кровавых следов в вашем стуле. Чрезмерное употребление алкоголя со временем ухудшает нормальное функционирование и структуру печени. Алкоголь может вызвать повреждение печени, ослабив кровеносные сосуды, особенно вены в желудочно-кишечном тракте. Это ослабляет, воспаляет кровеносные сосуды и делает их более чувствительными, повышая риск внутреннего кровотечения, характеризующегося наличием крови в фекалиях или стуле. Печеночная недостаточность также может способствовать кровавому стулу».
Еще одним признаком, связанным с "кровавым стулом", является рвота кровью.
Помимо этих симптомов, гепатолог также перечисляет другие предупреждающие признаки АБП.Чувствую себя больным
- Потеря веса
- Потеря аппетита
- Пожелтение глаз и кожи (желтуха)
- Отеки в области лодыжек и живота
- Сонливость
Ранее Медикфорум писал о симптомах больной печени.
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