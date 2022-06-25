Больная печень: гепатолог Южнова назвала признак при посещении туалета





«Употребление избыточного алкоголя может привести к разрыву некоторых тканей печени, которые выделяются в виде кровавых следов в вашем стуле. Чрезмерное употребление алкоголя со временем ухудшает нормальное функционирование и структуру печени. Алкоголь может вызвать повреждение печени, ослабив кровеносные сосуды, особенно вены в желудочно-кишечном тракте. Это ослабляет, воспаляет кровеносные сосуды и делает их более чувствительными, повышая риск внутреннего кровотечения, характеризующегося наличием крови в фекалиях или стуле. Печеночная недостаточность также может способствовать кровавому стулу».

Потеря веса

Потеря аппетита

Пожелтение глаз и кожи (желтуха)

Отеки в области лодыжек и живота

Сонливость