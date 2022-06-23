Врач Южнова рассказала как одна ночь запоя вызвает проблемы с мозгом, желудком и печенью
Одной тяжелой ночи употребления алкоголя более чем достаточно, чтобы привести к неблагоприятным проблемам со здоровьем, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Знаете ли вы, чем рискуете, когда выпиваете?
«Пьянство не обязательно означает, что вы алкоголик», — пояснила врач-гепатолог Алла Южнова в интервью МедикФорум. «Но те, кто зависим от алкоголя, могут более регулярно выпивать по ночам, и это может иметь опасные последствия для нашего здоровья. Для мужчин это определяется как употребление пяти или более порций алкоголя в течение нескольких часов. Для женщин это определяется как употребление четырех или более напитков за два часа».
Алкоголь может воздействовать на мозг, желудок, печень, сердце и почки, но каким образом?
«Когда вы пьете алкоголь, он попадает прямо в вашу кровь и переносится в мозг», - говорит врач.
Следовательно, зрение может затуманиваться, снижается координация, ухудшается память.
«Пьянство также может привести к потере сознания. Увеличение количества алкоголя в вашем мозгу может означать, что вы перестанете формировать новые воспоминания. Риск потери сознания также становится еще более повышенным, когда человек выпивает, ничего не съев предварительно».
Что касается желудка, то большие объемы алкоголя могут повлиять на желудочно-кишечный тракт.
Алкоголь не только вызывает повреждение слизистой оболочки желудка, но и может «проявляться в виде болей в животе или даже в груди». Неумеренное употребление алкоголя также может вызвать рвоту, которая затем может привести к разрыву пищевода, что может привести к «опасному для жизни» кровотечению.
Гепатолог добавила, что, что употребление алкоголя может привести к накоплению опасного жира в печени, что может привести к заболеванию печени, к учащенному сердцебиению, а в долгосрочной перспективе чрезмерное употребление алкоголя приводит к слабому сердцу и высокому кровяному давлению.
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