Врач Южнова рассказала как одна ночь запоя вызвает проблемы с мозгом, желудком и печенью

«Пьянство не обязательно означает, что вы алкоголик», — пояснила врач-гепатолог Алла Южнова в интервью МедикФорум. «Но те, кто зависим от алкоголя, могут более регулярно выпивать по ночам, и это может иметь опасные последствия для нашего здоровья. Для мужчин это определяется как употребление пяти или более порций алкоголя в течение нескольких часов. Для женщин это определяется как употребление четырех или более напитков за два часа».

«Когда вы пьете алкоголь, он попадает прямо в вашу кровь и переносится в мозг», - говорит врач.

«Пьянство также может привести к потере сознания. Увеличение количества алкоголя в вашем мозгу может означать, что вы перестанете формировать новые воспоминания. Риск потери сознания также становится еще более повышенным, когда человек выпивает, ничего не съев предварительно».