Рак простаты: онколог Воробьев делится ранними признаками, которые «могут спасти вашу жизнь»

«Есть много несерьезных причин, по которым у вас могут быть невидимые следы крови в моче, но на всякий случай проверьтесь. Это может спасти вам жизнь!»

«Необходимость ходить больше может быть не просто так. Аномалии, такие как срочная потребность в мочеиспускании, необходимость мочиться в течение ночи, попытки мочиться или медленная или слабая струя мочи — все это потенциальные ранние предупреждающие признаки рака простаты. Скорее всего, это будет просто доброкачественное увеличение простаты, а не рак. Но зачем рисковать?», - говорит онколог.