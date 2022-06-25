Рак простаты: онколог Воробьев делится ранними признаками, которые «могут спасти вашу жизнь»
По прогнозам, примерно каждый восьмой мужчина заболевает раком простаты в течение жизни, что, по словам телевизионного врача, «отчасти потому, что мужчины игнорируют симптомы или из-за смущения сообщают о них слишком поздно.
К сожалению, один жестокий факт о болезни заключается в том, что наиболее заметные признаки болезни, как правило, возникают, когда она достаточно разрослась, чтобы нанести значительный ущерб. Тем не менее, есть много «упреждающих» вариантов, которые мужчины должны учитывать, чтобы помочь им обнаружить заболевание как можно раньше.
Онколог Олег Воробьев поделился с МедикФорум несколькими малоизвестными, но простыми способами оставаться «в курсе дел».
Первым советом доктора было проверить кровь в моче до того, как она станет видна. Видимая кровь в моче обычно является признаком запущенной стадии рака предстательной железы.
Он объяснил, что «невидимая кровь в моче может быть ранним признаком рака простаты».
«Есть много несерьезных причин, по которым у вас могут быть невидимые следы крови в моче, но на всякий случай проверьтесь. Это может спасти вам жизнь!»
Он также рекомендовал обратить внимание на различные модели мочеиспускания. Оказывается, мужчинам с раком простаты нужно больше ходить в туалет. Он объясняет, что это не то, что следует игнорировать.
«Необходимость ходить больше может быть не просто так. Аномалии, такие как срочная потребность в мочеиспускании, необходимость мочиться в течение ночи, попытки мочиться или медленная или слабая струя мочи — все это потенциальные ранние предупреждающие признаки рака простаты. Скорее всего, это будет просто доброкачественное увеличение простаты, а не рак. Но зачем рисковать?», - говорит онколог.
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