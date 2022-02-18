Онкология: 7 "мочевых" симптомов, связанных с раком простаты
Каждый восьмой мужчина заболевает раком простаты в течение жизни. Около 78 процентов из тех, кому поставлен диагноз, проживут 10 или более лет, но ваши шансы на выживание во многом зависят от того, насколько рано вам поставили диагноз. Явных симптомов заболевания нет, но вам следует обратить внимание на определенные симптомы со стороны мочевыводящих путей.
Если у вас есть какой-либо из следующих семи симптомов, вам следует поговорить со своим врачом о скрининге на антиген простаты, советуют эксперты NHS. Выживаемость при раке предстательной железы улучшается и утроилась за последние 40 лет, вероятно, благодаря тестированию на ПСА.
Проблема в том, что рак предстательной железы обычно не вызывает никаких симптомов на ранних стадиях, поэтому мужчины часто не проходят тестирование и не диагностируются достаточно рано, чтобы повысить свои шансы на выживание. Это связано с тем, что рак простаты обычно начинает расти во внешней части простаты, где он не давит на уретру.
Вы не сможете обнаружить его, пока рак простаты не разовьется и не станет достаточно большим, чтобы оказывать давление на уретру. Уретра выводит мочу из мочевого пузыря из полового члена, поэтому рак, растущий здесь, изменит способ мочеиспускания.
Если вы заметили изменения в способе мочеиспускания, скорее всего, это увеличение простаты, а не рак предстательной железы, но все же важно проверить свои симптомы.
Многие мужчины испытывают эти легкие симптомы в течение многих лет и ничего с ними не делают, но крайне важно, чтобы вы обратились за медицинской консультацией и сдали анализы.
Семь мочевых симптомов, связанных с состоянием:
- Проблемы с мочеиспусканием
- Снижение силы струи мочи
- Кровь в моче
- Кровь в сперме
- Боль в костях
- Похудение без усилий
- Эректильная дисфункция
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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