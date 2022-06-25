Делайте это дважды в день и это поможет предотвратить болезнь Альцгеймера — врач Андреева

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Делайте это дважды в день и это поможет предотвратить болезнь Альцгеймера — врач Андреева

Часто говорят, что человек с деменцией страдает не от одной, а от двух смертей. Второй — смерть тела, когда оно окончательно поддается разрушительному действию болезни. Однако первое видится многим как самое тяжелое, смерть разума, тот необратимый момент, когда ни одна из сторон не может узнать человека, с которым когда-то любили, когда-то смеялись, когда-то знали. Хотя лекарство еще далеко, есть некоторые действия, которые люди могут предпринять, чтобы снизить риск.

Может ли чистка зубов отсрочить начало наиболее распространенной формы деменции, болезни Альцгеймера?

Основанием для такого вывода стало открытие связи между заболеванием десен и болезнью Альцгеймера; поскольку заболевание десен вызвано плохим состоянием полости рта, логично предположить, что поддержание чистоты зубов снижает риск его развития.

«Ученые обнаружили основанное на ДНК доказательство того, что  бактерии, вызывающие гингивит, могут перемещаться изо рта в мозг. Ученые также обнаружили, что бактерии гингивита производят белок, который разрушает нервные клетки в головном мозге», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Ученые просят не путать болезнь Альцгеймера с деменцией


Болезнь Альцгеймера вызывают не бактерии гингивита, а присутствие бактерий повышает риск развития заболевания.

"К счастью, есть два очень простых действия, которые люди могут предпринять, чтобы снизить этот риск: почистить зубы и воспользоваться зубной нитью. Это особенно важно, если в семье есть случаи заболеваний десен и/или болезни Альцгеймера", - говорит врач.


Болезнь Альцгеймера: как распознать деменцию и можно ли вылечить?


Поскольку состояние сердечно-сосудистой системы связано с неврологическим здоровьем, постоянные пользователи жидкости для полоскания рта могут подвергаться  риску различных заболеваний.

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