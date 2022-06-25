Делайте это дважды в день и это поможет предотвратить болезнь Альцгеймера — врач Андреева

«Ученые обнаружили основанное на ДНК доказательство того, что бактерии, вызывающие гингивит, могут перемещаться изо рта в мозг. Ученые также обнаружили, что бактерии гингивита производят белок, который разрушает нервные клетки в головном мозге», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"К счастью, есть два очень простых действия, которые люди могут предпринять, чтобы снизить этот риск: почистить зубы и воспользоваться зубной нитью. Это особенно важно, если в семье есть случаи заболеваний десен и/или болезни Альцгеймера", - говорит врач.