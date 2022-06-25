Дефицит железа: признаки на коже, руках и ногах, которые часто остаются незамеченными

«У людей может развиться анемия, потому что они не получают достаточного количества железа из пищи или у них есть условия, которые ограничивают количество железа, поглощаемого их организмом». Организация объясняет, что «симптомы железодефицитной анемии проявляются со временем. Сначала у вас может быть низкий уровень железа, и вы можете чувствовать себя хорошо, или у вас могут быть настолько легкие симптомы, что вы их не замечаете», - говорит диетолог-нутрициолог Игорь строков специально для МедикФорум.

«Иногда это может вызвать боль в груди, учащенное сердцебиение и одышку. Дефицит железа может вызвать у вас необычную тягу к непищевым продуктам, таким как лед, грязь или бумага», - добавляет Строков.

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