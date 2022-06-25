Дефицит железа: признаки на коже, руках и ногах, которые часто остаются незамеченными

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Дефицит железа: признаки на коже, руках и ногах, которые часто остаются незамеченными

Анемия лечится таблетками железа и употреблением продуктов, богатых железом. Департамент здравоохранения и социального обеспечения советует, чтобы большинство людей могли получать все необходимое им железо, соблюдая разнообразную и сбалансированную диету.

«У людей может развиться анемия, потому что они не получают достаточного количества железа из пищи или у них есть условия, которые ограничивают количество железа, поглощаемого их организмом». Организация объясняет, что «симптомы железодефицитной анемии проявляются со временем. Сначала у вас может быть низкий уровень железа, и вы можете чувствовать себя хорошо, или у вас могут быть настолько легкие симптомы, что вы их не замечаете», - говорит диетолог-нутрициолог Игорь строков специально для МедикФорум.

Нелеченная анемия может вызвать у вас усталость и слабость.

Вы можете заметить бледность кожи и холодные руки и ноги. анемия также может вызвать у вас головокружение.

«Иногда это может вызвать боль в груди, учащенное сердцебиение и одышку. Дефицит железа может вызвать у вас необычную тягу к непищевым продуктам, таким как лед, грязь или бумага», - добавляет Строков.
Другие общие признаки, которые могут быть у вас, включают:
  • Ваши ногти ломкие или имеют форму ложки. Это состояние называется койлонихией. Ваши ногти выглядят вогнутыми, как ложки, вместо того, чтобы расти плоскими
  • У вас есть трещины в уголках рта
  • Ваш язык болит или ощущается воспаленным

Может пройти от трех до шести недель, прежде чем добавки железа начнут накапливать ваши запасы железа.

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