Биодобавки к пище: как выбрать и как правильно принимать?
Нутрициолог Ольга Угрюмова рассказала, как разобраться в многообразии информации на тему бадов и выбрать именно то, что действительно необходимо.
Нужно ли вообще принимать витамины и биодобавки? Кому они действительно нужны, а кто слепо следует моде на здоровый образ жизни?
«Бады — это биологически активные вещества и их композиции, которые предназначены для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов», — говорит эксперт.
Чаще всего их используют, как альтернативу фитоэкстрактов для улучшения обмена веществ, профилактики различных заболеваний, улучшения работы микрофлоры кишечника.
При этом важно знать, что любой бад — это не лекарство, их можно использовать только в качестве дополнительной терапии, а не основного лекарства, если речь идет о лечении конкретного заболевания. Чаще их принимают вообще в целях профилактики, а не лечения.
Если вы покупаете бады российского производства, ищите на упаковке данные свидетельства о государственной регистрации. Это говорит о качестве и безопасности продукта.
Если вы принимает биодобавки и витамины, соблюдайте простые правила. Всегда обращайте внимание на сроки годности и правила хранения. Придерживайтесь рекомендаций по времени приема витаминов в течение дня.
Соблюдайте дозировку и правильно сочетайте бады между собой, они могут, как улучшить, так и ухудшить усвоение друг друга.
Запивайте витамины и бады только водой, а не кофе, чаем или другими напитками! Не сочетайте бады с медикаментами без консультации с доктором. Не пейте витамины вслепую. Сдавайте анализы для выявления дефицитов.
Ольга Угрюмова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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