Биодобавки к пище: как выбрать и как правильно принимать?

«Бады — это биологически активные вещества и их композиции, которые предназначены для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов», — говорит эксперт.

Нужно ли вообще принимать витамины и биодобавки? Кому они действительно нужны, а кто слепо следует моде на здоровый образ жизни?Чаще всего их используют, как альтернативу фитоэкстрактов для улучшения обмена веществ, профилактики различных заболеваний, улучшения работы микрофлоры кишечника.При этом важно знать, что любой бад — это не лекарство, их можно использовать только в качестве дополнительной терапии, а не основного лекарства, если речь идет о лечении конкретного заболевания. Чаще их принимают вообще в целях профилактики, а не лечения.Если вы покупаете бады российского производства, ищите на упаковке данные свидетельства о государственной регистрации. Это говорит о качестве и безопасности продукта.Если вы принимает биодобавки и витамины, соблюдайте простые правила. Всегда обращайте внимание на сроки годности и правила хранения. Придерживайтесь рекомендаций по времени приема витаминов в течение дня.Соблюдайте дозировку и правильно сочетайте бады между собой, они могут, как улучшить, так и ухудшить усвоение друг друга.Запивайте витамины и бады только водой, а не кофе, чаем или другими напитками! Не сочетайте бады с медикаментами без консультации с доктором. Не пейте витамины вслепую. Сдавайте анализы для выявления дефицитов.