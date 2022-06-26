Биодобавки к пище: как выбрать и как правильно принимать?

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Нутрициолог Ольга Угрюмова рассказала, как разобраться в многообразии информации на тему бадов и выбрать именно то, что действительно необходимо. 

Нужно ли вообще принимать витамины и биодобавки? Кому они действительно нужны, а кто слепо следует моде на здоровый образ жизни? 

«Бады — это биологически активные вещества и их композиции, которые предназначены для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов», — говорит эксперт. 

Чаще всего их используют, как альтернативу фитоэкстрактов для улучшения обмена веществ, профилактики различных заболеваний, улучшения работы микрофлоры кишечника. 

При этом важно знать, что любой бад — это не лекарство, их можно использовать только в качестве дополнительной терапии, а не основного лекарства, если речь идет о лечении конкретного заболевания. Чаще их принимают вообще в целях профилактики, а не лечения. 

Если вы покупаете бады российского производства, ищите на упаковке данные свидетельства о государственной регистрации. Это говорит о качестве и безопасности продукта.  

Если вы принимает биодобавки и витамины, соблюдайте простые правила. Всегда обращайте внимание на сроки годности и правила хранения. Придерживайтесь рекомендаций по времени приема витаминов в течение дня.  

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Соблюдайте дозировку и правильно сочетайте бады между собой, они могут, как улучшить, так и ухудшить усвоение друг друга. 

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Запивайте витамины и бады только водой, а не кофе, чаем или другими напитками! Не сочетайте бады с медикаментами без консультации с доктором. Не пейте витамины вслепую. Сдавайте анализы для выявления дефицитов.
Ольга Угрюмова
Ольга Угрюмова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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