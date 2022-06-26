Невролог назвал 3 «компульсивных действия», которые являются признаками деменции

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Невролог назвал 3 «компульсивных действия», которые являются признаками деменции

Лобно-височная деменция — это группа мозговых расстройств, которые в основном поражают области мозга, связанные с личностью, поведением и речью. По этой причине их часто можно принять за психиатрическую проблему или болезнь Альцгеймера. Однако есть три повторяющихся действия, которые могут быть признаком состояния.

Наиболее распространенными признаками лобно-височной деменции (ЛВД) являются «резкие изменения» в поведении и личности. Эти признаки и симптомы могут различаться в зависимости от конкретного человека. И в большинстве случаев они «постепенно ухудшаются» с течением времени, обычно с годами.


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«Группы типов симптомов, как правило, возникают вместе, и у людей может быть более одной группы типов симптомов», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Эти симптомы могут быть повторяющимися компульсивными действиями, «такими как постукивание, хлопанье в ладоши или причмокивание», поясняет врач.
Другими симптомами, на которые следует обратить внимание, являются:
  • Все более неадекватное социальное поведение
  • Потеря эмпатии и других навыков межличностного общения, таких как чувствительность к чувствам другого человека
  • Отсутствие суждения
  • Потеря ингибирования
  • Отсутствие интереса (апатия), которое можно принять за депрессию
  • Снижение личной гигиены
  • Изменения в пищевых привычках, обычно переедание или развитие предпочтения сладкого и углеводов.
  • Поедание несъедобных предметов
  • Навязчивое желание положить что-нибудь в рот
ЛВД также может привести к языковым проблемам, нарушению или потере речи.

«Первичная прогрессирующая афазия, семантическая деменция и прогрессирующая аграмматическая (не беглая) афазия считаются лобно-височной деменцией», — говорит Алехина.


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