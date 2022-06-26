Невролог назвал 3 «компульсивных действия», которые являются признаками деменции
Лобно-височная деменция — это группа мозговых расстройств, которые в основном поражают области мозга, связанные с личностью, поведением и речью. По этой причине их часто можно принять за психиатрическую проблему или болезнь Альцгеймера. Однако есть три повторяющихся действия, которые могут быть признаком состояния.
Наиболее распространенными признаками лобно-височной деменции (ЛВД) являются «резкие изменения» в поведении и личности. Эти признаки и симптомы могут различаться в зависимости от конкретного человека. И в большинстве случаев они «постепенно ухудшаются» с течением времени, обычно с годами.
«Группы типов симптомов, как правило, возникают вместе, и у людей может быть более одной группы типов симптомов», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Эти симптомы могут быть повторяющимися компульсивными действиями, «такими как постукивание, хлопанье в ладоши или причмокивание», поясняет врач.
Другими симптомами, на которые следует обратить внимание, являются:
- Все более неадекватное социальное поведение
- Потеря эмпатии и других навыков межличностного общения, таких как чувствительность к чувствам другого человека
- Отсутствие суждения
- Потеря ингибирования
- Отсутствие интереса (апатия), которое можно принять за депрессию
- Снижение личной гигиены
- Изменения в пищевых привычках, обычно переедание или развитие предпочтения сладкого и углеводов.
- Поедание несъедобных предметов
- Навязчивое желание положить что-нибудь в рот
«Первичная прогрессирующая афазия, семантическая деменция и прогрессирующая аграмматическая (не беглая) афазия считаются лобно-височной деменцией», — говорит Алехина.
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