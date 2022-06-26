Невролог назвал 3 «компульсивных действия», которые являются признаками деменции

«Группы типов симптомов, как правило, возникают вместе, и у людей может быть более одной группы типов симптомов», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Все более неадекватное социальное поведение

Потеря эмпатии и других навыков межличностного общения, таких как чувствительность к чувствам другого человека

Отсутствие суждения

Потеря ингибирования

Отсутствие интереса (апатия), которое можно принять за депрессию

Снижение личной гигиены

Изменения в пищевых привычках, обычно переедание или развитие предпочтения сладкого и углеводов.

Поедание несъедобных предметов

Навязчивое желание положить что-нибудь в рот

«Первичная прогрессирующая афазия, семантическая деменция и прогрессирующая аграмматическая (не беглая) афазия считаются лобно-височной деменцией», — говорит Алехина.