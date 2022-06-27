Выпадение волос: виновата ваша утренняя чашка чая или кофе? Вердикт врача
Начало выходного дня с чашки чая для некоторых – почти ритуал. Кофеин в горячем напитке может помочь людям чувствовать себя готовыми к предстоящим задачам, а антиоксиданты, содержащиеся в чае, также полезны для здоровья. Но врач предупредил, что это может оказать неблагоприятное воздействие на линию роста волос.
Врач общей практики Татьяна Захарова объяснила, что черный чай может препятствовать усвоению организмом железа из-за дубильных веществ. Это увеличивает риск дефицита железа, что может привести к выпадению волос.
"Напиток содержит около 11% танина по сравнению с 4,6% в кофе. Танины представляют собой группу биомолекул, которые также содержатся в древесине и коре деревьев, а также в листьях растений", - говорит Захарова.
Врач рекомендовала продукты с высоким содержанием определенного витамина, чтобы бороться с этим.
«И наоборот, продукты с высоким содержанием витамина С помогают усвоению железа», — сказала она.
Она также сказала, что потеря от 100 до 150 прядей волос в день является обычным явлением, но стресс может увеличить это число.
«Здоровая кожа головы очень важна, так как фолликулы, пораженные инфекцией, перхотью, жиром и мусором, могут повлиять на рост волос. Признаки того, что ваша кожа головы может быть нездоровой, включают зуд, шелушение или перхоть, покраснение, жирность и пятна или шишки. Часто простых изменений в вашем обычном режиме ухода за волосами может быть достаточно, чтобы исправить это, но если нет, вам следует обратиться к врачу».
Признаки того, что у вас может быть дефицит железа, включают:
- Усталость и недостаток энергии
- Сбивчивое дыхание
- Заметное сердцебиение (учащенное сердцебиение)
- Бледная кожа
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