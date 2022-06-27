Выпадение волос: виновата ваша утренняя чашка чая или кофе? Вердикт врача

"Напиток содержит около 11% танина по сравнению с 4,6% в кофе. Танины представляют собой группу биомолекул, которые также содержатся в древесине и коре деревьев, а также в листьях растений", - говорит Захарова.

«И наоборот, продукты с высоким содержанием витамина С помогают усвоению железа», — сказала она.

«Здоровая кожа головы очень важна, так как фолликулы, пораженные инфекцией, перхотью, жиром и мусором, могут повлиять на рост волос. Признаки того, что ваша кожа головы может быть нездоровой, включают зуд, шелушение или перхоть, покраснение, жирность и пятна или шишки. Часто простых изменений в вашем обычном режиме ухода за волосами может быть достаточно, чтобы исправить это, но если нет, вам следует обратиться к врачу».

Усталость и недостаток энергии

Сбивчивое дыхание

Заметное сердцебиение (учащенное сердцебиение)

Бледная кожа