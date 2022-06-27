Стероидный крем: врач предупреждает о последствиях — «побочный эффект более вероятен»
Для тех, кто живет с ней, экзема может быть пагубным и раздражающим врагом. Вспышки этого состояния могут привести к психологическим страданиям пациентов, поскольку оно распространяется по их коже. Часто страдающие экземой обращаются к местным стероидным кремам, но они могут быть сопряжены с некоторыми рисками для здоровья.
Стероидные кремы для местного применения используются круглый год людьми с различными кожными заболеваниями и подтипами экземы. Однако, как и все лекарства, они могут вызывать некоторые побочные эффекты при использовании. Однако некоторые из этих побочных эффектов возникают не тогда, когда кто-то использует крем, а после того, как он прекратил его. МедикФорум поговорил с дерматологом Григорием Гольдином о синдроме отмены местных стероидов.
Это состояние, также известное как TSW или синдром красной кожи, возникает, когда люди прекращают использовать местные стероидные кремы после длительного периода времени.
«После прекращения лечения кожа может испытывать неконтролируемое распространение дерматита, который становится красным с ощущением жжения и зуда, а также шелушением и сильным воспалением кожи в течение нескольких недель после прекращения использования. лечение. Люди с TSW могут также испытывать бессонницу, усталость, выпадение волос, озноб и депрессию», - пояснил врач.
Прочитав это, те, кто использует местные стероидные кремы от экземы, могут беспокоиться о том, что произойдет, когда они перестанут.
Тем не менее, несмотря на ужасающую перспективу, TSW встречается редко, но также и знание о нем.
«Необходимы дополнительные исследования, чтобы помочь дерматологам полностью понять состояние. Основным фактором риска является использование топических стероидов средней и высокой активности в течение года или более. Побочные эффекты более вероятны, если вы используете более сильнодействующий кортикостероид или применяете лечение в течение очень долгого времени на большой площади».
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