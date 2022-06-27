Стероидный крем: врач предупреждает о последствиях — «побочный эффект более вероятен»

«После прекращения лечения кожа может испытывать неконтролируемое распространение дерматита, который становится красным с ощущением жжения и зуда, а также шелушением и сильным воспалением кожи в течение нескольких недель после прекращения использования. лечение. Люди с TSW могут также испытывать бессонницу, усталость, выпадение волос, озноб и депрессию», - пояснил врач.





«Необходимы дополнительные исследования, чтобы помочь дерматологам полностью понять состояние. Основным фактором риска является использование топических стероидов средней и высокой активности в течение года или более. Побочные эффекты более вероятны, если вы используете более сильнодействующий кортикостероид или применяете лечение в течение очень долгого времени на большой площади».