Врач: отсутствие волос на ногах может быть опасным для сердца признаком

«Высокий уровень холестерина увеличивает ваш риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он часто остается незаметным, поскольку процесс его накопления происходит глубоко под поверхностью кожи. Но если холестериновые отложения вызвали сужение артерий, то вы можете заметить прекращение роста волос на ногах», - рассказала в беседе с «МедикФорум» врач общей практики Татьяна Захарова.

После ходьбы, подъема по лестнице или физических упражнений могут возникать судороги в икрах или бедрах.

У мужчин возникает эректильная дисфункция.

Появляется ощущение холода в стопах, голенях.

Порезы, повреждения на ногах, ступнях или пальцах ног заживают слишком медленно.

В ногах периодически возникают слабость или онемение.