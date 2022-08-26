Как вода может помочь при стрессе?

«Вода — отличный помощник в борьбе с эмоциональным перенапряжением. Переживания сопровождаются учащенным сердцебиением, повышением давления, неровным дыханием. Чтобы успокоиться, нужно избавиться от этих симптомов. Верный способ — переключить внимание и выпить стакан воды», — говорит эксперт.

Доктор Артем Хачатрян рассказал о взаимосвязи стресса и обезвоживания, и о том, может ли вода быть лекарством.Между обезвоживанием и стрессом есть связь. В обоих случаях нарушается работа организма. При дефиците 500 мл воды в организме повышается уровень кортизола. А это гормон стресса!Наш мозг на 90% состоит из воды. И этим объясняется его высокая чувствительность к обезвоживанию. При нехватке воды мы чувствует раздражительность, настроение ухудшается.Прохладная вода, поступающая в организм, остужает эмоции и включает рациональное мышление, включает сознание. Поэтому если с утра, после сна врачи рекомендуют пить теплую воду, то в состоянии стресса — лучше прохладную или холодную.Если дефицит воды вовремя не восполнить, накрывает усталость, нехватка сил, развивается стресс.Поддерживайте в организме достаточный уровень воды и вы значительно понизите свою собственную чувствительность к стрессам.