Больное сердце: курение делает сердце «толще и слабее»

"Курение еще более вредно для сердца, чем казалось. На протяжении десятилетий было ясно, что сигарета может закупорить артерии, что в конечном итоге спровоцирует сердечные заболевания. Это новое исследование также предполагает, что закуривание делает ваше сердце «толще и слабее». И это может привести к тому, что ваше тело будет изо всех сил перекачивать кровь. Что еще хуже, чем больше сигарет вы выкуриваете, тем хуже может стать ваше сердце", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Сердечно-сосудистые заболевания — это общий термин для обозначения заболеваний, поражающих сердце или кровеносные сосуды. Одним из факторов, который может негативно повлиять на перекачивающий кровь орган, является курение.Связанное с раком, инсультами, заболеваниями легких и другими проблемами со здоровьем, курение считается главным убийцей.Хотя эта деятельность обычно считается нездоровой, новое исследование показывает, чтоКурение также приводит к утолщению и ослаблению сердца, добавляет кардиолог. Это означает, что у курильщиков меньший объем крови в левой половине сердца и меньше возможностей перекачивать ее в остальные части тела.Ранее МедикФорум писал о том, как выглядит моложе.