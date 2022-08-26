Больное сердце: курение делает сердце «толще и слабее»
Болезни сердца часто являются результатом неправильного образа жизни. От жирной диеты до отсутствия физических упражнений существуют различные нездоровые привычки, которые могут быть тяжелым бременем для органа. Однако новое исследование выявило одно действие, которое даже хуже, чем считалось ранее. Кроме того, более шести миллионов британцев ежедневно практикуют эту привычку.
Сердечно-сосудистые заболевания — это общий термин для обозначения заболеваний, поражающих сердце или кровеносные сосуды. Одним из факторов, который может негативно повлиять на перекачивающий кровь орган, является курение.
Связанное с раком, инсультами, заболеваниями легких и другими проблемами со здоровьем, курение считается главным убийцей.
Хотя эта деятельность обычно считается нездоровой, новое исследование показывает, что она даже хуже, чем считалось ранее.
"Курение еще более вредно для сердца, чем казалось. На протяжении десятилетий было ясно, что сигарета может закупорить артерии, что в конечном итоге спровоцирует сердечные заболевания. Это новое исследование также предполагает, что закуривание делает ваше сердце «толще и слабее». И это может привести к тому, что ваше тело будет изо всех сил перекачивать кровь. Что еще хуже, чем больше сигарет вы выкуриваете, тем хуже может стать ваше сердце", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
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Курение также приводит к утолщению и ослаблению сердца, добавляет кардиолог. Это означает, что у курильщиков меньший объем крови в левой половине сердца и меньше возможностей перекачивать ее в остальные части тела.
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