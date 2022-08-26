Долголетие: легкая физическая нагрузка способна победить "плохие гены"

«Длительное сидение связано с более высоким риском смерти. Легкие упражнения могут быть очень эффективными для предотвращения смерти. Более того, это может быть правдой, даже если долгая жизнь не кажется вам ожидаемой на основании ваших генов. Ученые сравнили различные виды деятельности и риск смерти. Более высокие уровни легкой физической активности были связаны с более низким риском смерти», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Исследователи продолжают искать здоровые привычки, которые могли бы помочь в этом. И новое многообещающее исследование дополняет это, говоря, что «высокий уровень» легкой активности может быть даже сильнее, чем ваши гены.Цель этого исследования состояла в том, чтобы понять, различаются ли связи между физической активностью и сидячим образом жизни со смертью в зависимости от разных уровней генетической предрасположенности к долголетию.Поскольку физические упражнения очень полезны для общего состояния здоровья, врачи поощряют умеренные и энергичные занятия. Напротив, большее количество времени,Ранее МедикФорум писал о том, как выглядеть моложе.