Долголетие: сочетая физические упражнения с сауной вы проживете дольше

"Частое посещение сауны было связано со снижением риска сердечного приступа со смертельным исходом. Посещение сауны от трех до семи раз в неделю может снизить вероятность смертельных сердечно-сосудистых заболеваний. Новое исследование сравнило воздействие сауны с физическими упражнениями и физическими упражнениями.было обнаружено, что группа, которая сочетала физические упражнения и посещение сауны, имела более высокий балл кардиореспираторной подготовки (CRF), измеряемый максимальным потреблением кислорода", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Сердечно-сосудистая система является важнейшей частью тела и необходима для физической формы и общего состояния здоровья. Причина этого в том, что необходимо перекачивать кислород по всему телу к важнейшим органам, включая те, которые составляют рассматриваемую сердечно-сосудистую систему, такие как легкие и сердце.Больше кислорода может быть перекачано в центр управления телом, мозг, тем здоровее будет орган в долгосрочной перспективе. Упражнения являются частью ряда инструментов, доступных кому-то, чтобы помочь улучшить сердечно-сосудистую систему. Другой инструмент, который также полезен, не требует никаких упражнений.Им является сауна или баня. Одним из преимуществ сауны, согласно некоторым исследованиям, является здоровье сердечно-сосудистой системы.Ранее МедикФорум писал о том, как выглядеть моложе.