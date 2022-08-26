Долголетие: сочетая физические упражнения с сауной вы проживете дольше

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Долголетие: сочетая физические упражнения с сауной вы проживете дольше


Упражнения — один из столпов многих руководств о том, как жить дольше. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, сжигая жир. Тем не менее, есть вещи, которые можно делать вместе с упражнениями, чтобы увеличить продолжительность жизни.

Сердечно-сосудистая система является важнейшей частью тела и необходима для физической формы и общего состояния здоровья. Причина этого в том, что необходимо перекачивать кислород по всему телу к важнейшим органам, включая те, которые составляют рассматриваемую сердечно-сосудистую систему, такие как легкие и сердце.

Больше кислорода может быть перекачано в центр управления телом, мозг, тем здоровее будет орган в долгосрочной перспективе. Упражнения являются частью ряда инструментов, доступных кому-то, чтобы помочь улучшить сердечно-сосудистую систему. Другой инструмент, который также полезен, не требует никаких упражнений.


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Им является сауна или баня. Одним из преимуществ сауны, согласно некоторым исследованиям, является здоровье сердечно-сосудистой системы.


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"Частое посещение сауны было связано со снижением риска сердечного приступа со смертельным исходом. Посещение сауны от трех до семи раз в неделю может снизить вероятность смертельных сердечно-сосудистых заболеваний. Новое исследование сравнило воздействие сауны с физическими упражнениями и физическими упражнениями.было обнаружено, что группа, которая сочетала физические упражнения и посещение сауны, имела более высокий балл кардиореспираторной подготовки (CRF), измеряемый максимальным потреблением кислорода", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


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