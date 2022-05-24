Врач Захарова назвала три добавки, которые позволят прожить дольше
Здоровая диета из фруктов и овощей, наряду с регулярными физическими упражнениями, составляет основу долгой жизни. В сочетании они могут помочь кому-то продлить свою жизнь. Однако это не единственный способ. Врач общей практики Татьяна Захарова, специально для МедикФорум, назвала три добавки, которые помогут улучшить здоровье.
"Витамин D может быть обычным витамином в зимние месяцы, но это мощная и эффективная добавка с множеством полезных свойств. Витамин эффективен для поддержания прочности костей и укрепления иммунной системы", - говорит Захарова.
Содержащийся в яйцах, морепродуктах, курице, печени и говядине этот витамин увеличивает выработку эритроцитов и помогает поддерживать центральную нервную систему.
«Многие люди не знают, что после 50 лет организму может быть труднее усваивать витамин B12 из пищевых источников. После этого возраста ваш желудок выделяет меньше соляной кислоты, что помогает вашему организму отделять витамин B12 от белка в пище. Магний также важен для нашей центральной нервной системы».
Магний, витамин D и витамин B12 — это всего лишь три витаминных добавки, тем не менее, важно быть осторожным, чтобы не передозировать и проконсультироваться с профессионалом, прежде чем принимать их.
Добавки никогда не должны заменять еду. Они должны использоваться как дополнительное средство улучшения общего состояния здоровья.
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