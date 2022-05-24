Врач Захарова назвала три добавки, которые позволят прожить дольше

"Витамин D может быть обычным витамином в зимние месяцы, но это мощная и эффективная добавка с множеством полезных свойств. Витамин эффективен для поддержания прочности костей и укрепления иммунной системы", - говорит Захарова.

«Многие люди не знают, что после 50 лет организму может быть труднее усваивать витамин B12 из пищевых источников. После этого возраста ваш желудок выделяет меньше соляной кислоты, что помогает вашему организму отделять витамин B12 от белка в пище. Магний также важен для нашей центральной нервной системы».