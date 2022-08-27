Алкоголь увеличивает риск инсульта в два раза в течение 1 часа - от пива до водки

«Влияние алкоголя на риск ишемического инсульта, по-видимому, зависит от того, сколько и как часто вы пьете», — сказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Риск в 1,6 раза выше во второй час; и на 30 процентов ниже исходного уровня (начало исследования) через 24 часа. Результаты оставались неизменными независимо от того, употребляли ли участники вино, пиво или дистиллированные спиртные напитки".