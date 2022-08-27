Алкоголь увеличивает риск инсульта в два раза в течение 1 часа - от пива до водки
Исследования показали, что всего один напиток может более чем удвоить риск инсульта в течение одного часа употребления.
Инсульт — это серьезное опасное для жизни заболевание, которое возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга. Неправильный образ жизни может спровоцировать инсульт.
Риск инсульта удваивается через час после употребления всего одного напитка — будь то вино, пиво или крепкие спиртные напитки.
«Влияние алкоголя на риск ишемического инсульта, по-видимому, зависит от того, сколько и как часто вы пьете», — сказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Исследователи не знали, оказывает ли потребление алкоголя непосредственное влияние на ишемический инсульт (вызванный тромбом в сосуде, ведущем к мозгу), хотя умеренное употребление алкоголя (менее двух порций в день) может потенциально меньший риск в долгосрочной перспективе.
По сравнению со временем, когда алкоголь не употреблялся, относительный риск инсульта после употребления алкоголя в первый час был в 2,3 раза выше.
"Риск в 1,6 раза выше во второй час; и на 30 процентов ниже исходного уровня (начало исследования) через 24 часа. Результаты оставались неизменными независимо от того, употребляли ли участники вино, пиво или дистиллированные спиртные напитки".
Когда исследователи исключили пациентов, которые подвергались другим потенциальным триггерам (например, энергичным физическим упражнениям или употреблению напитков с кофеином) непосредственно перед инсультом, связь с алкоголем не изменилась.
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