Дефицит белка приводит к выпадению волос и диабету – как его предотвратить
Диета играет огромную роль в нашем здоровье. Многие из нас знают об определенных витаминах, которые необходимы для того, чтобы наш организм функционировал наилучшим образом. Есть определенный недостаток, который может затронуть примерно половину из нас, даже если мы этого не осознаем.
Аминокислоты — это органические соединения, чрезвычайно важные для процессов в организме, таких как построение белков, гормонов и нейротрансмиттеров. В то время как ваше тело нуждается в 20 из них, чтобы расти и функционировать, девять считаются важными.
Врач общей практики Татьяна Захарова, рассказала МедикФорум о рисках, связанных с недостатком аминокислот в рационе.
«Дефицит аминокислот может вызвать ряд состояний, включая снижение иммунитета, проблемы с пищеварением, снижение умственной активности, раздражительность и бессонницу, проблемы с фертильностью, анемию и снижение транспорта кислорода в крови и тканях, дисбаланс гормонов, ломкость волос и потеря, плохая мышечная функция и судороги и диабет 2 типа. Каждая из аминокислот играет различную роль в организме, и симптомы дефицита соответственно различаются».
50 процентов жителей развитых стран страдают от дефицита аминокислот.
"Причины дефицита аминокислот неоднозначны. Чаще всего это связано с недостатком белка в рационе. Хотя в западной диете часто считается, что она содержит достаточно белка, потребность в нем может увеличиваться с возрастом, стрессом или, например, инфекцией".
Все больше людей придерживаются растительных диет, включая веганские и вегетарианские диеты, которые, если их неправильно выбрать, сосредоточив внимание на закусках с высоким содержанием жира и сахара, могут не содержать достаточного количества белка со всеми девятью незаменимыми аминокислотами в адекватных количествах.
Захарова рекомендовала следующие продукты для повышения уровня:
- Мясо, птица, яйца, рыба, молочные продукты - сыр, молоко, йогурт
- Фасоль и бобовые
- Цельнозерновые
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