Дефицит белка приводит к выпадению волос и диабету – как его предотвратить

«Дефицит аминокислот может вызвать ряд состояний, включая снижение иммунитета, проблемы с пищеварением, снижение умственной активности, раздражительность и бессонницу, проблемы с фертильностью, анемию и снижение транспорта кислорода в крови и тканях, дисбаланс гормонов, ломкость волос и потеря, плохая мышечная функция и судороги и диабет 2 типа. Каждая из аминокислот играет различную роль в организме, и симптомы дефицита соответственно различаются».

"Причины дефицита аминокислот неоднозначны. Чаще всего это связано с недостатком белка в рационе. Хотя в западной диете часто считается, что она содержит достаточно белка, потребность в нем может увеличиваться с возрастом, стрессом или, например, инфекцией".

Мясо, птица, яйца, рыба, молочные продукты - сыр, молоко, йогурт

Фасоль и бобовые

Цельнозерновые