4 вида приготовления картофеля могут довести до гипертонии





"В исследовании рассматривалась связь между различными видами вареного картофеля, включая запеченный, вареный и пюре, и гипертонией. Было проанализировано три существующих исследования. Четыре или более порций картофеля в месяц повышают риск гипертонии как у мужчин, так и у женщин. Связь более высокого потребления с гипертонией была выявлена для печеного, вареного, картофельного пюре и картофеля фри», — говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.