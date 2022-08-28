4 вида приготовления картофеля могут довести до гипертонии
Что мы едим, играет огромную роль в нашем здоровье и благополучии. Слишком много или слишком мало различных пищевых групп может привести к дефициту и осложнениям. Хотя широко распространено мнение, что мы должны есть много овощей, некоторые из них могут быть потенциально «вредными», если вы подвержены риску определенных заболеваний.
Высокое давление или гипертония может быть опасным для жизни состоянием, поскольку оно создает нагрузку на ваши органы, такие как сердце и мозг. В конечном итоге это может подвергнуть вас риску сердечных приступов, инсультов и заболеваний почек. Жизненно важно найти способы снизить его с помощью диеты.
Употребление картофеля может способствовать повышению кровяного давления.
"В исследовании рассматривалась связь между различными видами вареного картофеля, включая запеченный, вареный и пюре, и гипертонией. Было проанализировано три существующих исследования. Четыре или более порций картофеля в месяц повышают риск гипертонии как у мужчин, так и у женщин. Связь более высокого потребления с гипертонией была выявлена для печеного, вареного, картофельного пюре и картофеля фри», — говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Врач посоветовала заменить одну порцию картофеля в день «одной порцией некрахмалистого овоща», чтобы снизить риск развития гипертонии.
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