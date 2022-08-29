Сердечный приступ: этот признак поражает половину женщин по ночам за месяц до инфаркта

"Насколько заранее жертва сердечного приступа может начать замечать телесные изменения? Исследователи считают, что не все предупреждающие знаки могут одинаково влиять на людей, поскольку некоторые предупредительные знаки чаще возникают у женщин, чем у мужчин. Это связано с тем, что мужчины обычно страдают от закупорки крупных коронарных артерий, тогда как женщины более уязвимы к закупорке мелких артерий, известных как микроциркуляторное русло. 48 процентов женщин страдали нарушениями сна за месяц до сердечного приступа.", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Проще говоря, сердечный приступ — это препятствие притоку крови к сердцу. Поскольку орган перекачивается в остальную часть тела, эта обструкция часто оказывается фатальной. Более того, это состояние редко вызывает ранние предупреждающие признаки, что затрудняет его предотвращение. Исследования показали,Другой распространенной жалобой среди этих женщин была необычная усталость, от которой пострадало до 71 процента респондентов.Некоторые потенциальные причины этих нарушений сна. Инфаркт миокарда часто не распознается у женщин, потому что у них могут быть только расплывчатые симптомы, такие как нарушение сна.Нарушения сна у женщин были тесно связаныВ совокупности эти симптомы могут быть важным предупреждающим признаком надвигающегося сердечного приступа, отмечает кардиолог.Ранее МедикФорум писал о том, как распознать тихий сердечный приступ.