Как понять, что менопауза близко?

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женщины в возрасте на прогулке

Из-за увеличения средней продолжительности жизни современные женщины проводят в менопаузе примерно третью часть жизни! Это огромный период. Как прожить его полноценно?

Врач-эндокринолог Марина Берковская рассказала, по каким симптомам распознать менопаузу на ранних стадиях, и как прожить этот важный и достаточно продолжительный период жизни с минимальным ущербом для здоровья.

«Сначала поговорим о признаках: ваш цикл укоротился, к примеру, был 28-30 дней, а стал 21-24 дня. Появились задержки менструаций. Вы регулярно испытываете приступы ночной потливости во второй половине цикла и особенно перед менструацией», — говорит эксперт.

Также на пороге менопаузы у женщин часто появляется лишний вес, чаще всего в районе живота. Можно сдать анализ крови на гормон ФСГ. Если менопауза близко, показатели ФСГ начинают скакать и увеличиваться — от 12 до 25.

Тенденцию к повышению в этот период имеет и гормон эстрадиол. А вот АМГ, наоборот, будет ниже единицы. Это говорит о том, что фолликулярный резерв исчерпан.

Появляется бессонница, настроение все чаще плохое, внешний вид меняется не в лучшую сторону, кожа обвисает и теряет упругость.

А теперь о том, как жить в этот период? Если менопауза наступила до 45 лет, срочно идти к гинекологу! Это слишком рано, и ситуацию надо быстро исправлять. В возрасте 45+ спасти ситуацию поможет заместительная гормональная терапия.

Существуют и немедикаментозные методы лечения: хобби, увлечения, путешествия, карьера, внуки, новый роман в конце концов!

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Главное — пробудить интерес к жизни, настроиться на позитивное мышление.

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Также важно обеспечить организму полноценный сон, избавить его от переутомлений. Чтобы не набрать лишний вес, следите за питанием и снижайте калорийность своего меню в первую очередь за счет углеводов.
Марина Берковская
Марина Берковская
Здоровье
Врач-эндокринолог
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