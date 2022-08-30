Инсулинорезистентность: что делать?

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измерение талии

Инсулинорезистентность способна добавить немало проблем со здоровьем. От избыточного веса до сахарного диабета. Что делать при таком диагнозе, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Начнем с того, что такое инсулинорезистентность. Это отсутствие чувствительности клеток к инсулину. В результате такого сбоя глюкоза не может попасть в клетку и превратиться там в энергию.

Алгоритм действий при инсулинорезистентности предполагает, что начинать нужно с избавления от балласта — таким балластом для нашего организма является лишний вес.

«Мне известно немало случаев, когда уже только этого хватало. Меньше жира — меньше факторов воспаления — меньше цитокинов на рецепторах инсулина», — говорит эксперт.

Казалось бы, рекомендация очень простая, но часто этот совет вызывает протест и даже злость у пациентов. Худеть не хочется, хочется волшебную таблетку.

Таблетки, направленные на помощь в снижении лишнего веса, существуют. Однако принимать их можно только по назначению врача, после тщательного обследования и сбора анамнеза.

Если ожирению сопутствуют другие серьезные заболевания, то все эти факторы нужно учитывать, чтобы не сделать человеку хуже.

Похудение — самый эффективный метод борьбы и профилактики инсулинорезистентности. Чтобы худеть без потерь для здоровья, нужно стремиться к сбалансированному рациону (белки и сложные углеводы).

Эндокринолог ответила на самые популярные вопросы про инсулинорезистентность


В день должно быть 3-4 приема пищи. Диеты противопоказаны. Вместо диет следите за размером порций и старайтесь съедать меньше, чем обычно.

Инсулинорезистентность вдвое увеличивает риск большого депрессивного расстройства


Соблюдайте питьевой режим (минимум литр воды в день). В жаркую погоду и при интенсивных нагрузках увеличивайте норму.
Зухра Павлова
Зухра Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
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