Инсулинорезистентность: что делать?

«Мне известно немало случаев, когда уже только этого хватало. Меньше жира — меньше факторов воспаления — меньше цитокинов на рецепторах инсулина», — говорит эксперт.

Начнем с того, что такое инсулинорезистентность. Это отсутствие чувствительности клеток к инсулину. В результате такого сбоя глюкоза не может попасть в клетку и превратиться там в энергию.Алгоритм действий при инсулинорезистентности предполагает, что начинать нужно с избавления от балласта — таким балластом для нашего организма является лишний вес.Казалось бы, рекомендация очень простая, но часто этот совет вызывает протест и даже злость у пациентов. Худеть не хочется, хочется волшебную таблетку.Таблетки, направленные на помощь в снижении лишнего веса, существуют. Однако принимать их можно только по назначению врача, после тщательного обследования и сбора анамнеза.Если ожирению сопутствуют другие серьезные заболевания, то все эти факторы нужно учитывать, чтобы не сделать человеку хуже.Похудение — самый эффективный метод борьбы и профилактики инсулинорезистентности. Чтобы худеть без потерь для здоровья, нужно стремиться к сбалансированному рациону (белки и сложные углеводы).В день должно быть 3-4 приема пищи. Диеты противопоказаны. Вместо диет следите за размером порций и старайтесь съедать меньше, чем обычно.Соблюдайте питьевой режим (минимум литр воды в день). В жаркую погоду и при интенсивных нагрузках увеличивайте норму.