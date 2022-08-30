Интенсивные упражнения укрепляют сердце и предотвращают сердечную недостаточность - врач Варфоломеев
Сердечная недостаточность — это состояние, при котором сердце не может адекватно перекачивать кровь по телу, обычно в результате ослабления или перенапряжения сердца. Физическая активность может сыграть ключевую роль в снижении риска возникновения этого распространенного состояния.
Как и при других сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как ишемическая болезнь сердца, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление, одним из лучших способов снизить риск для людей является выполнение физических упражнений. Однако, хотя это и понятно, меньше известно о том, сколько, как часто и насколько интенсивно следует выполнять упражнения.
"Увеличение продолжительности, частоты и интенсивности упражнений может снизить риск сердечной недостаточности. Есть много потенциальных способов, с помощью которых регулярная физическая активность может снизить риск развития сердечной недостаточности. Например, физическая активность помогает предотвратить увеличение веса и связанные с ним кардиометаболические состояния, такие как высокое кровяное давление и диабет 2 типа, все из которых являются факторами риска сердечной недостаточности", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Регулярные физические упражнения могут помочь «укрепить сердечную мышцу, что, в свою очередь, может предотвратить развитие сердечной недостаточности». Чем сильнее сердце, тем больше крови оно может перекачивать по телу к внутренним органам.
Кроме того, физические упражнения помогают сжигать избыток висцерального жира и других жиров в организме, которые способствуют повышению артериального давления и повышению уровня холестерина, тем самым облегчая условия, которые могут увеличить риск сердечного приступа или инсульта.
Ранее МедикФорум писал о том, как распознать тихий сердечный приступ.
Оставить комментарий