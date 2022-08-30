Интенсивные упражнения укрепляют сердце и предотвращают сердечную недостаточность - врач Варфоломеев

"Увеличение продолжительности, частоты и интенсивности упражнений может снизить риск сердечной недостаточности. Есть много потенциальных способов, с помощью которых регулярная физическая активность может снизить риск развития сердечной недостаточности. Например, физическая активность помогает предотвратить увеличение веса и связанные с ним кардиометаболические состояния, такие как высокое кровяное давление и диабет 2 типа, все из которых являются факторами риска сердечной недостаточности", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Как и при других сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как ишемическая болезнь сердца, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление, одним из лучших способов снизить риск для людей является выполнение физических упражнений. Однако, хотя это и понятно, меньше известно о том, сколько, как часто и насколько интенсивно следует выполнять упражнения.Регулярные физические упражнения могут помочьЧем сильнее сердце, тем больше крови оно может перекачивать по телу к внутренним органам.Кроме того,, которые способствуют повышению артериального давления и повышению уровня холестерина, тем самым облегчая условия, которые могут увеличить риск сердечного приступа или инсульта.Ранее МедикФорум писал о том, как распознать тихий сердечный приступ.