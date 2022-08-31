Стеролы и станолы снижают уровень «плохого» холестерина на 15% - список продуктов
Повышенный холестерин может создать накопление в кровеносных сосудах, что в конечном итоге приведет к серьезным заболеваниям, таким как сердечные приступы и инсульты.
Есть несколько факторов, которые могут привести к высокому уровню, включая физические упражнения, возраст и генетику. Тем не менее, диета часто является одной из основных причин. Людям, подверженным риску или страдающим от высокого уровня холестерина, будет рекомендовано сократить потребление жирных, сладких и обработанных продуктов.
"Во многих растительных продуктах содержатся два соединения, которые могут снизить уровень «плохого» холестерина - стеролы и станолы. В крови обнаруживаются два типа холестерина, которые часто называют «хорошим» и «плохим» холестерином. Наличие «хорошего» холестерина, известного как липопротеины высокой плотности (ЛПВП), снижает вероятность возникновения этих осложнений", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Стерины и станолы «естественно» содержатся в различных растительных источниках, таких как растительные масла, крупы, орехи, семена, фрукты и овощи. Их также добавляют в некоторые продукты, включая мягкие сыры и йогурты.
"Стеролы и станолы растений имеют химическую структуру, схожую с холестерином, и считается, что они уменьшают всасывание холестерина в нашем кишечнике. Это снижение абсорбции холестерина увеличивает поглощение нашей печенью холестерина ЛПНП и, как следствие, может снизить уровень холестерина ЛПНП в крови", - объясняет кардиолог.
Эффект различается у разных людей, но есть данные, свидетельствующие о том, что растительные стеролы и станолы могут помочь снизить уровень холестерина ЛПНП на 10-15 процентов, если регулярно употреблять два грамма в день в рамках здоровой сбалансированной диеты.
Это количество можно найти в двух-трех порциях или в комбинации из:
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- Йогурт
- Молоко
- Сыр
- Орехи
- Цельнозерновая каша
Продукты, содержащие стеролы и станолы, не заменяют здоровое питание или препараты для снижения уровня холестерина, такие как статины.
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