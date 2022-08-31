Стеролы и станолы снижают уровень «плохого» холестерина на 15% - список продуктов

"Во многих растительных продуктах содержатся два соединения, которые могут снизить уровень «плохого» холестерина - стеролы и станолы. В крови обнаруживаются два типа холестерина, которые часто называют «хорошим» и «плохим» холестерином. Наличие «хорошего» холестерина, известного как липопротеины высокой плотности (ЛПВП), снижает вероятность возникновения этих осложнений", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Стеролы и станолы растений имеют химическую структуру, схожую с холестерином, и считается, что они уменьшают всасывание холестерина в нашем кишечнике. Это снижение абсорбции холестерина увеличивает поглощение нашей печенью холестерина ЛПНП и, как следствие, может снизить уровень холестерина ЛПНП в крови", - объясняет кардиолог.

Йогурт

Молоко

Сыр

Орехи

Цельнозерновая каша