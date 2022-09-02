Более 6 алкогольный напитков в неделю приводя к раку груди и больному сердцу

"Новое исследование предполагает, что более шести порций алкоголя в неделю резко увеличивает риск для здоровья, до уровня. Риск для здоровья у женщин возрастает даже после трех и более напитков. Когда дело доходит до алкоголя, чем меньше, тем лучше. Каждый должен попытаться сократить употребление алкоголя", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Помимо последующего похмелья, чрезмерное употребление алкоголя в течение длительного периода времени может привести к заболеванию печени и, в конечном итоге, к смерти от цирроза печени".

Хотя вечера пятницы и субботы часто ассоциируются с высоким уровнем употребления алкоголя, это не означает, что все экономят на употреблении алкоголя в течение этих двух вечеров в неделю. Чаще всего первый напиток был выпит намного раньше, в зависимости от рассматриваемого случая.Любой потребляемый алкоголь вреден для организма, но в какой-то момент он превращается из объектного яда в яд с потенциально долгосрочным вредом для здоровья, который до конца не изучен. Число может составлять около шести порций алкоголя, но один пол страдает больше, чем другой.Однако часть проблемы заключается в том, что хотя все, кто употребляет алкоголь, страдают, не все знают об этих рисках.Наряду с повышенным риском сердечно- сосудистых заболеваний. Женщины, которые выпивали на три порции больше в неделю, имели повышенный риск рака молочной железы.Ранее МедикФорум писал о постковидном синдроме у детей.