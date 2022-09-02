Более 6 алкогольный напитков в неделю приводя к раку груди и больному сердцу
Многие используют конец недели как возможность расслабиться. Для некоторых этот период будет включать в себя употребление одного или нескольких напитков, но для некоторых это также может представлять риск для их жизни. Употребление более шести напитков в неделю может вызвать проблемы со здоровьем.
Хотя вечера пятницы и субботы часто ассоциируются с высоким уровнем употребления алкоголя, это не означает, что все экономят на употреблении алкоголя в течение этих двух вечеров в неделю. Чаще всего первый напиток был выпит намного раньше, в зависимости от рассматриваемого случая.
Любой потребляемый алкоголь вреден для организма, но в какой-то момент он превращается из объектного яда в яд с потенциально долгосрочным вредом для здоровья, который до конца не изучен. Число может составлять около шести порций алкоголя, но один пол страдает больше, чем другой.
"Новое исследование предполагает, что более шести порций алкоголя в неделю резко увеличивает риск для здоровья, до уровня. Риск для здоровья у женщин возрастает даже после трех и более напитков. Когда дело доходит до алкоголя, чем меньше, тем лучше. Каждый должен попытаться сократить употребление алкоголя", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Однако часть проблемы заключается в том, что хотя все, кто употребляет алкоголь, страдают, не все знают об этих рисках.
Наряду с повышенным риском сердечно- сосудистых заболеваний. Женщины, которые выпивали на три порции больше в неделю, имели повышенный риск рака молочной железы.
"Помимо последующего похмелья, чрезмерное употребление алкоголя в течение длительного периода времени может привести к заболеванию печени и, в конечном итоге, к смерти от цирроза печени".
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