Более 6 алкогольный напитков в неделю приводя к раку груди и больному сердцу

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Более 6 алкогольный напитков в неделю приводя к раку груди и больному сердцу


Многие используют конец недели как возможность расслабиться. Для некоторых этот период будет включать в себя употребление одного или нескольких напитков, но для некоторых это также может представлять риск для их жизни. Употребление более шести напитков в неделю может вызвать проблемы со здоровьем.


Хотя вечера пятницы и субботы часто ассоциируются с высоким уровнем употребления алкоголя, это не означает, что все экономят на употреблении алкоголя в течение этих двух вечеров в неделю. Чаще всего первый напиток был выпит намного раньше, в зависимости от рассматриваемого случая.

Любой потребляемый алкоголь вреден для организма, но в какой-то момент он превращается из объектного яда в яд с потенциально долгосрочным вредом для здоровья, который до конца не изучен. Число может составлять около шести порций алкоголя, но один пол страдает больше, чем другой.


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"Новое исследование предполагает, что более шести порций алкоголя в неделю резко увеличивает риск для здоровья, до уровня. Риск для здоровья у женщин возрастает даже после трех и более напитков. Когда дело доходит до алкоголя, чем меньше, тем лучше. Каждый должен попытаться сократить употребление алкоголя", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


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Однако часть проблемы заключается в том, что хотя все, кто употребляет алкоголь, страдают, не все знают об этих рисках.

Наряду с повышенным риском сердечно- сосудистых заболеваний. Женщины, которые выпивали на три порции больше в неделю, имели повышенный риск рака молочной железы.

"Помимо последующего похмелья, чрезмерное употребление алкоголя в течение длительного периода времени может привести к заболеванию печени и, в конечном итоге, к смерти от цирроза печени".


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