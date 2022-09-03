Нужно ли замачивать орехи перед употреблением?

«В любом семени — концентрат полезностей. Ведь из них появляется новая жизнь, а её нужно питать. Витамины, минералы, полиненасыщенные жирные кислоты, ферменты и многое другое. Все это есть в орехах», — говорит эксперт.

Орехи обязательно должны присутствовать на вашем столе, если вы хотите сохранить активное долголетие и поддерживать свое здоровье. Но очень важно употреблять их правильно. Причем это касается абсолютно всех орехов.Доктор отмечает, что если вы боитесь поправиться от потребления орехов (ведь они действительно весьма калорийны), просто соблюдайте меру. Дневная норма, которая на отразится на вашем весе и объеме талии, — горсть (сколько помещается в вашу ладонь).Полезны любые орехи и семена: грецкие, миндаль, тыквенные семечки, подсолнечные и даже абрикосовые косточки! В последних много витамина В17, а также в них содержится амигдалин (профилактика рака).Замачивать орехи перед употреблением не просто желательно, а обязательно! И дело не только в фитиновой кислоте. Когда орех погружается в воду, он как бы получает сигнал: «Пора прорастать!».И все полезные, содержащиеся в орехе вещества, как будто активируются, становятся более доступными для усвоения. Это значит, что прошедший замачивание орех принесет вашему организму гораздо больше пользы.Жареные орехи менее полезны. В них почти не остается полезных веществ.