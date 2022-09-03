Нужно ли замачивать орехи перед употреблением?
Доктор Светлана Ищенко рассказала, почему орехи обязательно нужно замачивать прежде, чем употребить их в пищу.
Орехи обязательно должны присутствовать на вашем столе, если вы хотите сохранить активное долголетие и поддерживать свое здоровье. Но очень важно употреблять их правильно. Причем это касается абсолютно всех орехов.
«В любом семени — концентрат полезностей. Ведь из них появляется новая жизнь, а её нужно питать. Витамины, минералы, полиненасыщенные жирные кислоты, ферменты и многое другое. Все это есть в орехах», — говорит эксперт.
Доктор отмечает, что если вы боитесь поправиться от потребления орехов (ведь они действительно весьма калорийны), просто соблюдайте меру. Дневная норма, которая на отразится на вашем весе и объеме талии, — горсть (сколько помещается в вашу ладонь).
Полезны любые орехи и семена: грецкие, миндаль, тыквенные семечки, подсолнечные и даже абрикосовые косточки! В последних много витамина В17, а также в них содержится амигдалин (профилактика рака).
Замачивать орехи перед употреблением не просто желательно, а обязательно! И дело не только в фитиновой кислоте. Когда орех погружается в воду, он как бы получает сигнал: «Пора прорастать!».
И все полезные, содержащиеся в орехе вещества, как будто активируются, становятся более доступными для усвоения. Это значит, что прошедший замачивание орех принесет вашему организму гораздо больше пользы.
Жареные орехи менее полезны. В них почти не остается полезных веществ.
Светлана Ищенко
Здоровье
Врач-инфекционист, натуропат
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