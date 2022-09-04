Эксперт рассказала, как правильно адаптироваться к стрессу

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женщина в стрессе

Стресс способен принести нашему организму много вреда и проблем со здоровьем. Увы, полностью убрать стресс из жизни невозможно. Можно ли к нему адаптироваться?

Ответить на этот злободневный вопрос мы попросили врача-эндокринолога Наталью Либеранскую.

«Не торопитесь сваливать все проблемы только на эмоциональные переживания. Причиной плохого самочувствия может быть вялотекущее хроническое воспаление, болевой синдром, инсулинорезистентность, пищевая непереносимость, ожирение. Сначала обследуемся и выполняем рекомендации врача. Параллельно учим своё тело адаптироваться к ежедневному стрессу», — говорит эксперт.

Пережить стресс с наименьшими потерями поможет режим дня. Старайтесь просыпаться и ложиться спать примерно в одно время. Желательно, чтобы «отбой» был не позднее 22 часов. Самый здоровый сон — в полной тишине и темноте.

Огромное значение имеет питание. Особенно важно следить за своим меню людям с инсулинорезистентностью. Таким пациентам желательно придерживаться 2-3 приемов пищи в день без перекусов. Иначе постоянных скачков инсулина не избежать. Приоритет в меню — белкам и полезным жирам. Если углеводы — то сложные, медленные.

Желательно полностью отказаться от стимулирующих напитков (кофе, энергетики).

Добавляем умеренную физическую активность. При стрессе это ваше спасение. Можно начать с легкого спорта — ходьба, плавание, велосипедные прогулки.

Учите свой организм расслабляться! Можно использовать для этого дыхательные и медитативные практики, массаж, йогу, ванны с арома-маслами.

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Не забывайте восполнять дефициты минералов и витаминов. Иногда причиной стресса может стать их острая нехватка.

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Перед началом приема обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Для профилактики можно принимать профилактические дозы витамина С, группы В, витамин Д, омега-3, магний. По этим элементам у большинства из нас есть дефицит.
Наталья Либеранская
Наталья Либеранская
Здоровье
Врач-эндокринолог
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Теги : Наталья Либеранская, защита от стресса, адаптация к стрессу