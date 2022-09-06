Слабая иммунная система: 6 признаков, которые предупреждают об этом

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насморк

У некоторых людей естественная защита организма от болезней развита лучше, чем у других, о которых говорят, что их иммунная система является слабой.

Человеческий организм обладает иммунной системой, которая борется с патогенами, такими как вирусы, бактерии и другие болезнетворные микробы. Главной задачей иммунной системы является защита организма от болезней. Если она сильная, то стоит возбудителю инфекции проникнуть в тело, как организм начинает бороться с этим «злодеем», не давая ему возможности распространиться. Даже в тех случаях, когда инфицирование происходит, болезнь не затягивается и переносится без тяжелых последствий, а в дальнейшем организм и вовсе не поддается заражению, поскольку в нем оказывается сильна иммунная память.

Но когда иммунная система слаба, все происходит иначе. Врач общей практики Татьяна Захарова рассказала «МедикФорум», какие признаки предупреждают о такой слабости.

Истощение и усталость. Часто ли вы чувствуете усталость или сонливость весь день? Если ответ положительный, за этим может стоять слабая иммунная система.

Восприимчивость к вирусам, бактериям, грибкам. Если иммунитет недостаточно сильный, почти все известные возбудители начинают охотно атаковать организм.

Затяжное течение болезни. Наш организм способен самостоятельно бороться с большинством патогенов. Если вы часто серьезно болеете, ваша иммунная система может быть не на высоте.

Подверженность аллергии. Если у вас много разных аллергий, неприглядной причиной может быть слабая иммунная система, из-за которой тело просто не может бороться с аллергенами.

Плохое заживление ран. Это также может быть связано с отсутствием должной защиты.

Воспаления и инфекции. У вас постоянно диарея, воспаленные десны, желудочные и кишечные инфекции? Возможен иммунодефицит.

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Причины проблемы. Слабая иммунная система может иметь различные причины: недостаток физической активности, стресс, плохое питание, недосып затрудняют работу защитных сил организма. Кроме того, на нее могут влиять заболевания: ВИЧ-инфекция, корь или аутоиммунные заболевания, такие как сахарный диабет 1 типа или целиакия.

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