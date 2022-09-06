Врач рассказал, какой организм лучше всего противостоит гриппу

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недомогание

Если организму присуща «хорошая» иммунная система, он может успешно обороняться от вируса в течение нескольких дней, заявил иммунолог Андрей Продеус.

Профессор Продеус рассказал в интервью, какой организм лучше всего противостоит гриппу. Медик заметил, что его способность не поддаваться заражению связана с потенциалом иммунной системы, на состояние которой влияют разные факторы. Среди них – употребление алкоголя, стрессы, возможность высыпаться.

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«Организм с хорошей иммунной системой, неиспорченной алкоголем, недосыпом, стрессом, может сдерживать вирус до 3–4 дней», - проинформировал Продеус, беседуя с НСН.

Врач добавил, что перед натиском вирусов, инфекций особенно уязвимым оказывается организм курильщиков. У людей с такой привычкой пересушена слизистая, в результате  она подвергается поражениям, на ней легче закрепляются и проникают внутрь патогенные частицы.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на слабую иммунную систему.
Андрей Продеус
Андрей Продеус
Здоровье
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
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