Врач рассказал, какой организм лучше всего противостоит гриппу
Если организму присуща «хорошая» иммунная система, он может успешно обороняться от вируса в течение нескольких дней, заявил иммунолог Андрей Продеус.
Профессор Продеус рассказал в интервью, какой организм лучше всего противостоит гриппу. Медик заметил, что его способность не поддаваться заражению связана с потенциалом иммунной системы, на состояние которой влияют разные факторы. Среди них – употребление алкоголя, стрессы, возможность высыпаться.
«Организм с хорошей иммунной системой, неиспорченной алкоголем, недосыпом, стрессом, может сдерживать вирус до 3–4 дней», - проинформировал Продеус, беседуя с НСН.
Врач добавил, что перед натиском вирусов, инфекций особенно уязвимым оказывается организм курильщиков. У людей с такой привычкой пересушена слизистая, в результате она подвергается поражениям, на ней легче закрепляются и проникают внутрь патогенные частицы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на слабую иммунную систему.
Андрей Продеус
Здоровье
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
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