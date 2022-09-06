Онкология: нарушенный режим сна повышает риск нескольких видов рака
Наличие проблем со сном может иметь огромное влияние на нашу повседневную жизнь. Без достаточного количества сна по ночам мы можем испытывать трудности на работе и в домашней жизни, рискуя стать более уязвимыми для определенных болезней. Однако могут быть и более серьезные долгосрочные последствия.
Любое нарушение сна является фактором риска развития рака. В частности, он перечисляет нарушение циркадного ритма как потенциальный канцероген.
«Нарушение циркадных ритмов определяется как любое изменение режима сна, будь то потеря сна, трудности с засыпанием или пробуждение во время цикла сна. Присутствие света говорит нашему телу, что пора бодрствовать, быть начеку и голодать. Тело устанавливает свои часы на 24-часовой цикл (в зависимости от того, сколько света оно воспринимает), и каждая система органов следует за ним. Наш циркадный ритм контролирует, когда мы просыпаемся, наш аппетит, температуру тела и наше настроение», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Люди, которые испытывают смену часовых поясов, путешествуют в разных часовых поясах, работают посменно, имеют нарушения сна или подвергаются воздействию света ночью, могут подвергаться повышенному риску нескольких видов рака.
"Эти виды рака были простаты, молочной железы, толстой кишки, печени, поджелудочной железы, яичников и легких. Нарушение циркадных ритмов является независимым фактором риска развития рака и классифицируется как канцероген", - добавил врач.
"Возмущения" циркадных часов сильно влияют на неопластическую трансформацию и рост опухоли за счет изменений множества путей регуляции рака, включая клеточный цикл, апоптоз и метаболизм.
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