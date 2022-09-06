Онкология: нарушенный режим сна повышает риск нескольких видов рака

«Нарушение циркадных ритмов определяется как любое изменение режима сна, будь то потеря сна, трудности с засыпанием или пробуждение во время цикла сна. Присутствие света говорит нашему телу, что пора бодрствовать, быть начеку и голодать. Тело устанавливает свои часы на 24-часовой цикл (в зависимости от того, сколько света оно воспринимает), и каждая система органов следует за ним. Наш циркадный ритм контролирует, когда мы просыпаемся, наш аппетит, температуру тела и наше настроение», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Эти виды рака были простаты, молочной железы, толстой кишки, печени, поджелудочной железы, яичников и легких. Нарушение циркадных ритмов является независимым фактором риска развития рака и классифицируется как канцероген", - добавил врач.