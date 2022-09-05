5 продуктов, которые защищают вас от рака - онколог Воробьев

"Исследование обнаружило пять продуктов, которые могут снизить риск развития рака благодаря наличию одной конкретной химической группы - флавоноидами. Флавоноиды представляют собой тип полифонического вторичного метаболита, обнаруженного в растениях. Другими словами, они представляют собой группу соединений, содержащихся в обычных фруктах и овощах", - говорит онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Какие продукты они рекомендовали?