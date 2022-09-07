Тяга к сладкому: эксперт назвала причины

«Действительно, одна из причин — химическая зависимость. Как наркотические вещества и алкоголь, сахар воздействует на рецепторы, которые отвечают за выработку серотонина и дофамина. Эту зависимость можно преодолеть, если найти другие источники положительных эмоций. Природа, музыка, творчество», — говорит эксперт.

Огромное количество людей не представляет своей жизни без сладостей. Развивается буквально наркотическая зависимость.Также за привязанностью к сладостям может скрываться инсулинорезистентность. Так происходит, если клетки перестают быть чувствительными к инсулину.В результате глюкозы в клетки заходит меньше, образуется дефицит энергии. Мозг начинает просить быстрых углеводов для пополнения истощенных резервов. Решить эту проблему поможет эндокринолог.Часто тягу к сладкому вызывает хронический стресс и повышенный кортизол, который вырабатывается под влиянием негативных переживаний. В данном случае важно не просто отказаться от сладкого, а попытаться убрать причину стресса.Дисбактериоз кишечника — тоже довольно частая причина зависимости от сладкого. В этом случае сахара хочется не вам, а патогенной микрофлоре, которая поселилась в вашем кишечнике.Поскольку для них быстрые углеводы — это основной источник питания. Здесь может прийти на помощь сила воли. Полностью отказываемся от сахара на некоторое время и патогенные бактерии вымрут от голода.Гормональный дисбаланс тоже вызывает тягу к сладкому. Замечали, как хочется съесть шоколадку перед началом менструации? В идеале, когда половые гормоны пребывают в балансе, такого случаться не должно.Также среди причин сахарной зависимости часто встречается недосып и нехватка белков/жиров в рационе и ряда микроэлементов (витаминов группы В, А, Д, Е, С, хрома, марганца, цинка).