Нарушение менструального цикла: какие анализы сдать?

«Это наследственное заболевание, которые до конца не изучено. Проявляется в подростковом возрасте, иногда в более зрелом. Лечение направлено на устранение симптомов и достижение беременности», — говорит эксперт.

Очень часто нарушение менструального цикла связано с синдромом поликистозных яичников.Однако иногда под СПКЯ могут «маскироваться» и некоторые другие заболевания. Тогда нужно действовать методом исключения.О том, что у женщины именно синдром поликистозных яичников, свидетельствует ряд сопутствующих симптомов. В первую очередь, как мы уже сказали выше, это сбои менструации и отсутствие овуляции.Тревожный сигнал — длительность цикла более 38 дней и в общей сложности менее восьми менструаций в течение года.При СПКЯ часто наблюдается повышенный уровень мужских половых гормонов. Косвенный признак — рост волос на теле по мужскому принципу (чрезмерный рост волос на ногах, на лице, на линии живота, на молочных железах). При этом на голове волосы могут, наоборот, выпадать.Часто для подтверждения диагноза пациентам назначают УЗИ органов малого таза. Если будет выявлено более 20 фолликулов диаметром 2-9 мм или увеличение яичника, диагноз подтверждается.При наличии двух и более из перечисленных признаков чаще всего диагноз СПКЯ подтверждается.Что касается перечня анализов при сбоях менструального цикла, эксперт рекомендует сдать ТТГ, пролактин, общий тестостерон и ДГЭА, 17-ОН прогестерон, соматомедин, ФСГ, свободный кортизол. С результатами анализов идем к гинекологу-эндокринологу.