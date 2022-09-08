Кофе повышает уровень жира в крови в течение часа - кардиолог Варфоломеев

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Кофе повышает уровень жира в крови в течение часа - кардиолог Варфоломеев


Высокий уровень уровень холестерина является серьезным препятствием для здоровья сосудов, но небольшие изменения в образе жизни могут иметь существенное значение. Иногда, казалось бы, полезные напитки вызывают небольшое увеличение в течение нескольких часов после их употребления.

Холестерин можно разделить на несколько подгрупп, определяемых типами белков. Среди наиболее разрушительных форм — липопротеины низкой плотности (ЛПНП), которые накапливаются внутри стенок артерий и затрудняют кровоток. Многие факторы могут повышать уровень холестерина ЛПНП, в том числе два антиоксиданта, содержащиеся в кофе.

"В некоторых исследованиях наблюдалось повышение уровня холестерина в течение нескольких часов после употребления кофе", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


Эти эффекты наблюдались во время исследования 40 человек, изучавших влияние кофе на липидный профиль крови.


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Во время первого из двух посещений была взята кровь для измерения первоначальных липидных панелей натощак, и участники были рандомизированы для употребления шести унций черного кофе или кофе с немолочными сливками и сахаром. В течение 30–60 минут после употребления кофе брали кровь для последующего анализа липидов.


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«Одна чашка кофе, выпитая в течение одного часа до забора крови, приводит к статистически, но не клинически значимой разнице в общем холестерине, холестерине ЛПВП и триглицеридах».



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