Кофе повышает уровень жира в крови в течение часа - кардиолог Варфоломеев
Высокий уровень уровень холестерина является серьезным препятствием для здоровья сосудов, но небольшие изменения в образе жизни могут иметь существенное значение. Иногда, казалось бы, полезные напитки вызывают небольшое увеличение в течение нескольких часов после их употребления.
Холестерин можно разделить на несколько подгрупп, определяемых типами белков. Среди наиболее разрушительных форм — липопротеины низкой плотности (ЛПНП), которые накапливаются внутри стенок артерий и затрудняют кровоток. Многие факторы могут повышать уровень холестерина ЛПНП, в том числе два антиоксиданта, содержащиеся в кофе.
"В некоторых исследованиях наблюдалось повышение уровня холестерина в течение нескольких часов после употребления кофе", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Эти эффекты наблюдались во время исследования 40 человек, изучавших влияние кофе на липидный профиль крови.
Во время первого из двух посещений была взята кровь для измерения первоначальных липидных панелей натощак, и участники были рандомизированы для употребления шести унций черного кофе или кофе с немолочными сливками и сахаром. В течение 30–60 минут после употребления кофе брали кровь для последующего анализа липидов.
«Одна чашка кофе, выпитая в течение одного часа до забора крови, приводит к статистически, но не клинически значимой разнице в общем холестерине, холестерине ЛПВП и триглицеридах».
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