Кофе повышает уровень жира в крови в течение часа - кардиолог Варфоломеев

"В некоторых исследованиях наблюдалось повышение уровня холестерина в течение нескольких часов после употребления кофе", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Одна чашка кофе, выпитая в течение одного часа до забора крови, приводит к статистически, но не клинически значимой разнице в общем холестерине, холестерине ЛПВП и триглицеридах».