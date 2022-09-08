Заменители сахара увеличивают риск инсульта и болезней сердца

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Заменители сахара увеличивают риск инсульта и болезней сердца


Согласно новым научным данным, те, кто хочет снизить риск, могут проявлять осторожность при употреблении определенных напитков.

Инсульт вызывается тромбом в артериях — сосудах, которые транспортируют кровь к тканям и органам Иногда они образуются из -за разрыва наполненных холестерином бляшек внутри сосудов. В других случаях, однако, в суженном участке артерии образуется тромб, вызывающий мгновенную закупорку. Это состояние имеет много установленных причин, но исследования, связывающие искусственные подсластители с инсультом, дали неоднозначные результаты.

"Новое исследование выявило «потенциальную прямую связь» между более высоким потреблением искусственных подсластителей и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечный приступ и инсульт", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


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Пищевая добавка используется миллионами людей в качестве низкокалорийной альтернативы сахару, но все больше данных поднимают вопросы о ее влиянии на здоровье.

Она широко используется в таких продуктах, как:
  • Безалкогольные напитки
  • Выпечка
  • Консервировнная еда
  • Молочные продукты
На сегодняшний день несколько исследований связывают искусственные подсластители и напитки с искусственными подсластителями с увеличением веса, высоким кровяным давлением и воспалением. Однако были неоднозначные выводы о связи между искусственными подсластителями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.


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Были оценены различные типы подсластителей:
  • Аспартам
  • Ацесульфам калия
  • Сукралоза

"Потребление аспартама было связано с учащением цереброваскулярных событий, в то время как ацесульфам калия и сукралоза были связаны с повышенным риском ишемической болезни сердца".


Ранее МедикФорум писал о неочевидных признаках инфаркта.
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