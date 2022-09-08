Заменители сахара увеличивают риск инсульта и болезней сердца
Согласно новым научным данным, те, кто хочет снизить риск, могут проявлять осторожность при употреблении определенных напитков.
Инсульт вызывается тромбом в артериях — сосудах, которые транспортируют кровь к тканям и органам . Иногда они образуются из -за разрыва наполненных холестерином бляшек внутри сосудов. В других случаях, однако, в суженном участке артерии образуется тромб, вызывающий мгновенную закупорку. Это состояние имеет много установленных причин, но исследования, связывающие искусственные подсластители с инсультом, дали неоднозначные результаты.
"Новое исследование выявило «потенциальную прямую связь» между более высоким потреблением искусственных подсластителей и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечный приступ и инсульт", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Пищевая добавка используется миллионами людей в качестве низкокалорийной альтернативы сахару, но все больше данных поднимают вопросы о ее влиянии на здоровье.
Она широко используется в таких продуктах, как:
- Безалкогольные напитки
- Выпечка
- Консервировнная еда
- Молочные продукты
Были оценены различные типы подсластителей:
- Аспартам
- Ацесульфам калия
- Сукралоза
"Потребление аспартама было связано с учащением цереброваскулярных событий, в то время как ацесульфам калия и сукралоза были связаны с повышенным риском ишемической болезни сердца".
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