Заменители сахара увеличивают риск инсульта и болезней сердца

"Новое исследование выявило «потенциальную прямую связь» между более высоким потреблением искусственных подсластителей и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечный приступ и инсульт", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Безалкогольные напитки

Выпечка

Консервировнная еда

Молочные продукты

Аспартам

Ацесульфам калия

Сукралоза

"Потребление аспартама было связано с учащением цереброваскулярных событий, в то время как ацесульфам калия и сукралоза были связаны с повышенным риском ишемической болезни сердца".