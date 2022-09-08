Уролог Гасанов: эректильная дисфункция - признак гонореи и хламидиоза

"Эти инфекции могут вызвать неправильный приток крови к половым органам. В прошлом считалось, что большинство случаев эректильной дисфункции имеют психологическое происхождение, результат таких демонов, как беспокойство по поводу производительности или более общий стресс. Хотя эти факторы могут вызывать эректильную дисфункцию, врачи теперь считают, что в 70 процентах случаев проблема может быть связана с физическим состоянием, которое ограничивает кровоток, затрудняет работу нервов или и то, и другое", - говорит врач-уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.

ЭД вызывается сочетанием психологических и физических факторов. Некоторые из наиболее распространенных факторов включают уплотнение кровеносных сосудов (атеросклероз), вызванное накоплением «плохого» холестерина, и диабет. Но ЭД также может быть признаком того, что ИППП, такие как хламидиоз и гонорея, повреждают ваш организм.ИППП могут вызвать инфекции в предстательной железе, органе, где вырабатывается жидкость, которая смешивается со спермой для создания спермы, и других частях репродуктивной системы.Они известны каккоторые воспаляют большую часть репродуктивного тракта, включая предстательную железу и яички., например, может вызвать инфекцию, называемую эпидидимитом, которая представляет собой инфекцию при повреждении пути, называемого придатком яичка — спиральной трубкой в задней части яичка. Это связано с ЭД.Гонорея может сопровождаться другими симптомами, включая болезненные движения кишечника, анальный зуд и кровянистые выделения из полового члена.— еще одна ИППП, которая может вызвать инфекцию предстательной железы, вызывающую отек, уменьшающий приток крови к половому члену. У мужчин хламидиоз имеет несколько предупредительных признаков, хотя часто он может оставаться незамеченным в течение нескольких месяцев.Основные симптомы для мужчин включают боль при мочеиспускании, боль в животе или тазу и боль во время секса.Ранее МедикФорум писал о неочевидных признаках инфаркта.