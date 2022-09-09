Дефицит тестостерона, которым страдают 40% мужчин старше 45 лет, удваивает риск тяжелого ковида
Невакцинированные люди составляют большое количество пациентов с COVID-19, поступивших в реанимацию. Согласно новым данным, низкие концентрации гормонов у непривитых мужчин могут сделать их уязвимыми для госпитализации и смерти от вируса.
Цифры показывают, что с начала пандемии от COVID-19 умерло примерно на 50 процентов больше мужчин, чем женщин. Это побудило исследователей исследовать роль гормонов в повышении риска для здоровья от вируса. Теперь результаты пролили свет на этот вопрос, показав, что у мужчин с низким уровнем тестостерона вероятность развития тяжелой формы ковида более чем в два раза выше.
"Среди непривитых мужчин низкий уровень тестостерона может увеличить риск госпитализации из-за болезни. Открытие также предполагает, что прием гормональной терапии может снизить риск заболевания", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Это стало результатом оценки данных 723 невакцинированных мужчин, инфицированных COVID-19, с разной степенью дефицита тестостерона. Из этих участников у 116 был диагностирован гипогонадизм, а 180 получали добавки с тестостероном.
"Результаты показывают, что мужчины с уровнем тестостерона ниже 200 нг/дл в 2,4 раза чаще переносят тяжелые случаи COVID-19".
Люди в этой группе также в два раза чаще нуждались в госпитализации.
Гипогонадизм - состояние, при котором яички или яичники вырабатывают мало гормонов или вообще не производят их. Состояние, которое иногда называют недостаточностью половых желез, может поражать подростков и взрослых любого пола.
В мире гипогонадизма это первое доказательство того, что низкий уровень тестостерона делает вас уязвимыми» для ковида.
Мужчины с ожирением и с диабетом 2 типа должны пройти тестирование на тестостерон, даже если у них нет симптомов, советует терапевт.
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