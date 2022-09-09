Дефицит тестостерона, которым страдают 40% мужчин старше 45 лет, удваивает риск тяжелого ковида

"Среди непривитых мужчин низкий уровень тестостерона может увеличить риск госпитализации из-за болезни. Открытие также предполагает, что прием гормональной терапии может снизить риск заболевания", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Результаты показывают, что мужчины с уровнем тестостерона ниже 200 нг/дл в 2,4 раза чаще переносят тяжелые случаи COVID-19".