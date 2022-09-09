Когда следует принимать лекарства от давления: утром или вечером?
Вопрос о том, когда следует принимать антигипертензивные препараты, волнует многих людей с повышенным артериальным давлением.
Всем, кто хочет дольше оставаться здоровым, врачи рекомендуют внимательно следить за своим кровяным давлением. Если ваше АД постоянно слишком высокое, то для вас возникает особый риск повреждения кровеносных сосудов, сердца и мозга.
О высоком кровяном давлении врачи говорят, когда систолическое значение превышает 140, а диастолическое значение превышает 90, или когда оба значения становятся повышенными.
Во многих случаях для снижения высокого кровяного давления медиками рекомендуется коррекция образа жизни в сторону более здорового. Но также лечение гипертонии может потребовать применения антигипертензивных препаратов. Пациенты часто спрашивают: следует ли им принимать их только утром или только вечером.
Наука дает на вопрос противоречивые ответы.
Лучше вечером? Исследование, проведенное в Испании с участием более 19 000 человек, представило доводы в пользу того, что прием лекарства от давления вечером может иметь больше смысла – в этом случае препарат позволяет более эффективно контролировать кровяное давление ночью. Ученые заявили, что у пациентов, которые принимали антигипертензивные препараты вечером, средний риск смерти от проблем с сердцем был снижен почти вдвое, а также у них был уменьшен риск сердечных приступов, инсультов и операций из-за закупорки кровеносных сосудов.
Лучше утром? Некоторые врачи считают, что лекарства для снижения артериального давления лучше принимать утром. В это время суток концентрация гормонов стресса в организме является самой высокой, а препараты позволяют перехватывать их, блокируют их действие – это способствует предотвращению повышения АД.
Время приема не имеет значения. Согласно последним данным, для здоровья сердца не имеет большого значения, принимают люди лекарства от давления утром или вечером. В частности, заявление об этом прозвучало на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов (ESC) в Барселоне. По мнению исследователей, гораздо важнее, чтобы лекарство действительно принималось. Схему его приема должен определить врач.
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