Вода для ребенка: вопросы педиатру

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ребенок ест

Врач-педиатр Анна Волик рассказала, нужно ли поить грудничка и какую воду лучше всего давать детям.

Организм человека нуждается в воде постоянно. Организм грудничка — не исключение.

«Детский организм на 80% состоит из воды, и потребность в воде есть у каждого ребенка с рождения. В большинстве случаев здоровые груднички до 6 месяцев получают свою норму воды из грудного молока, дополнительная жидкость требуется только после введения прикорма», — говорит доктор.

Если же ребенок находится на искусственном кормлении, тогда воду ребенку можно давать с момента рождения.

Часто родители волнуются, пытаясь найти ответ на вопрос, какую же воду лучше давать малышам: кипяченую из-под крана или очищенную бутилированную?

Доктор отмечает, что безопасны для ребенка оба предложенных варианта. Однако стоит учитывать, что в кипяченной воде уже нет тех минералов и полезных микроэлементов, которые нужны организму.

В этом смысле бутилированная вода все-таки полезнее. Тем более, что вода с маркировкой «для детей», проходит более жесткие проверки на предмет соответствия стандартам. В ней более сбалансированный состав микроэлементов.

Для детей младше 6 месяцев вода смертельно опасна


А вот водой из природного родника поить ребенка не стоит. Мы ошибочно считаем ее самой чистой, на самом деле, в ней могут содержаться микробы, токсины, разного рода механические загрязнения. Ведь такая вода вообще не проходит никакую очистку, поэтому рисковать здоровьем ребенка не стоит.

При каких симптомах нужно обязательно показать ребенка педиатру?


Заменять воду соками, если речь идет о грудничках в возрасте до одного года, также не нужно.
Анна Волик
Анна Волик
Здоровье
Педиатр, неонатолог
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Теги : Анна Волик, вода, груднички