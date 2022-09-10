Вода для ребенка: вопросы педиатру

«Детский организм на 80% состоит из воды, и потребность в воде есть у каждого ребенка с рождения. В большинстве случаев здоровые груднички до 6 месяцев получают свою норму воды из грудного молока, дополнительная жидкость требуется только после введения прикорма», — говорит доктор.

Организм человека нуждается в воде постоянно. Организм грудничка — не исключение.Если же ребенок находится на искусственном кормлении, тогда воду ребенку можно давать с момента рождения.Часто родители волнуются, пытаясь найти ответ на вопрос, какую же воду лучше давать малышам: кипяченую из-под крана или очищенную бутилированную?Доктор отмечает, что безопасны для ребенка оба предложенных варианта. Однако стоит учитывать, что в кипяченной воде уже нет тех минералов и полезных микроэлементов, которые нужны организму.В этом смысле бутилированная вода все-таки полезнее. Тем более, что вода с маркировкой «для детей», проходит более жесткие проверки на предмет соответствия стандартам. В ней более сбалансированный состав микроэлементов.А вот водой из природного родника поить ребенка не стоит. Мы ошибочно считаем ее самой чистой, на самом деле, в ней могут содержаться микробы, токсины, разного рода механические загрязнения. Ведь такая вода вообще не проходит никакую очистку, поэтому рисковать здоровьем ребенка не стоит.Заменять воду соками, если речь идет о грудничках в возрасте до одного года, также не нужно.