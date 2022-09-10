ЛОР-врач Зайцев назвал ранние признаки заражения коронавирусом
По словам ЛОР-врач Владимира Зайцева, на ранней стадии симптомы коронавирусной инфекции проявляются как ринофаренгит: могут возникать ощущения першения в горле или заложенности носа.
В интервью Зайцев подчеркнул: узнать заражение коронавирусом сегодня сложно в том плане, что инфекция может производить впечатление рядового сезонного недомогания. «Омикрон», которым заражаются в новую волну, не вызывает на начальном этапе тяжелого состояния и ощущений.
«Ковид приходит, а человек думает, что у него насморк, горло. Как будто ОРЗ присоединилось, осень, испортилась погода», - сказал медик.
Зайцев продолжил в разговоре с Ura.ru: при заражении коронавирусом вначале может возникать симптоматическая картина как при ринофаренгите. Но затем процесс опускается до уровня гортаноглотки, начинает «тяжелеть» голос. Следующий этап – появление кашля. Мокрота при этом обычно не выделяется, а если она появляется, то в скудном количестве и зеленого оттенка.
Медик добавил, что штамм «омикрон» приобрел «интересную особенность» –
«человек пребывает в хорошем расположении духа, невзирая на общее физическое недомогание».
Может возникать обманчивое ощущение, что заболевший может работать, поскольку нет сильной слабости и апатии. Однако из-за общей интоксикации с выполнением рабочих нагрузок организм не справляется.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких состояниях нужно срочно вызывать скорую помощь:
Владимир Зайцев
Здоровье
ЛОР-врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
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