Диабет: тяга к обжорству углеводами сигналит о высоком сахаре в крови
Диабет — это глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. К счастью, раннее обнаружение высокого уровня сахара в крови может помочь уменьшить болезнь, а тяга к еде может дать ключ к этому.
Тесная связь диабета с ожирением существенно усложнила борьбу с ним, поскольку теперь оба кризиса неразрывно связаны. Чрезмерное количество добавленных сахаров в пищевых продуктах является основной причиной заболеваний. Однако раннее распознавание предупреждающих признаков высокого уровня сахара в крови может остановить прогрессирование диабета до тяжелой стадии.
"Существует достаточно доказательств связи голода с диабетом. Исследователи решили выяснить, могут ли изменения уровня сахара в крови усилить предпочтения в отношении определенных продуктов. Результаты показали, что группа с диабетом 2 типа имела более высокий показатель тяги к углеводам, но более низкий показатель тяги к жиру, чем контрольная группа. Тяга к углеводам у пациентов с диабетом связана с плохим гликемическим контролем", - говорит диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Диабет можно выявить на ранних стадиях и лечить с помощью минимального количества лекарств. Вы могли бы предотвратить развитие полномасштабного диабета, если у вас есть преддиабет и вы заботитесь о своем здоровье с помощью продуктов питания. Если у вас тип 2, вы можете лучше заботиться о себе и предотвратить многочисленные проблемы со здоровьем, связанные с диабетом.
Лечение или даже обращение вспять болезни может предотвратить различные виды необратимого повреждения организма, вызванного резким скачком уровня сахара в крови.
«В связи с этим вам необходимо регулярно следить за своим здоровьем и проходить регулярные осмотры».
Некоторые общие симптомы диабета, о которых следует знать, включают:
- Частое мочеиспускание
- Повышенная жажда
- Чрезмерный голод
- Усталость, недостаток энергии
- Затуманенное зрение
- Порезы или синяки, которые медленно заживают
- Необъяснимая потеря веса
- Боль, онемение или покалывание в руках или ногах
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