Диабет: тяга к обжорству углеводами сигналит о высоком сахаре в крови

"Существует достаточно доказательств связи голода с диабетом. Исследователи решили выяснить, могут ли изменения уровня сахара в крови усилить предпочтения в отношении определенных продуктов. Результаты показали, что группа с диабетом 2 типа имела более высокий показатель тяги к углеводам, но более низкий показатель тяги к жиру, чем контрольная группа. Тяга к углеводам у пациентов с диабетом связана с плохим гликемическим контролем", - говорит диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«В связи с этим вам необходимо регулярно следить за своим здоровьем и проходить регулярные осмотры».

Частое мочеиспускание

Повышенная жажда

Чрезмерный голод

Усталость, недостаток энергии

Затуманенное зрение

Порезы или синяки, которые медленно заживают

Необъяснимая потеря веса

Боль, онемение или покалывание в руках или ногах