Эндокринолог назвал симптомы анемии: как ее лечить?

«Анемия — это дефицит самого жизненно важного элемента — кислорода, который участвует во всех обменных процессах организма», — говорит доктор.

Врач-эндокринолог Илья Магеря перечислил основные симптомы болезни: вялость, усталость, раздражительность, сухая кожа, холодные несогревающиеся конечности, избыточный вес, невозможность забеременеть и сниженное либидо.В кислороде нуждается каждая клеточка нашего организма. Мешать его попаданию в клетки по назначению может дефицит в организме витаминов В12 и В9, нехватка белков (низкий гемоглобин) и жиров, болезни почек, низкий уровень кортизола, сбои в работе щитовидки.Также сказывается нехватка гормона роста и дефицит железа. Железодефицитная анемия сегодня популярна, как никогда.А дальше запускается цепочка — из-за недополучения клетками кислорода (по любой из выше перечисленных причин) в организме может появиться и развиться практически любое заболевание. Но лечить нужно в первую очередь именно анемию.Какие анализы сдаем для диагностики? Сывороточное железо, ферритин, фолиевая кислота и витамин В12. С результатами идем к эндокринологу, который поможет расшифровать анализы и назначит адекватную, подходящую именно вам терапию.