Снижение иммунитета может проявиться в виде шести симптомов

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усталость

Осенью иммунитет, присущий человеческому организму, может ослабевать – узнать об этом можно по некоторым симптомам.

По данным издания Interia (Полша), в период осенней смены погоды, уменьшения солнечного света, увеличения холода и активизации сезонных инфекций сила иммунитета может снижаться. Нагрузка на него в это время становится очень существенной.

По словам польских экспертов, с наступлением осеннего ненастья, холодов повышается риск подвергнуться бактериальному или вирусному поражению.

«На снижение иммунитета указывают изменения, которые внезапно возникают вокруг и внутри рта», - цитирует специалистов Interia.

В частности, язык, а также заднюю стенку глотки и неба может покрыть налет. Вдобавок, когда работа иммунитета ухудшается, на губах возникает герпес.

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«Еще один признак – это чрезмерная сонливость. Начинаются жалобы на чувство хронической усталости», - продолжили медики.

Также на возможное снижение иммунитета указывают участившиеся незначительные инфекции, более длительное заживление кожи при повреждениях. Кожа в целом становится подвержена многим раздражениям из-за повышенной чувствительности. Помимо этого, может возникать проблема выпадения волос и появления пятен на ногтях.

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Теги : ухудшение здоровья, иммунитет, признаки нарушений
Снижение иммунитета может проявиться в виде шести симптомов
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