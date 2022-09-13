Снижение иммунитета может проявиться в виде шести симптомов
Осенью иммунитет, присущий человеческому организму, может ослабевать – узнать об этом можно по некоторым симптомам.
По данным издания Interia (Полша), в период осенней смены погоды, уменьшения солнечного света, увеличения холода и активизации сезонных инфекций сила иммунитета может снижаться. Нагрузка на него в это время становится очень существенной.
По словам польских экспертов, с наступлением осеннего ненастья, холодов повышается риск подвергнуться бактериальному или вирусному поражению.
«На снижение иммунитета указывают изменения, которые внезапно возникают вокруг и внутри рта», - цитирует специалистов Interia.
В частности, язык, а также заднюю стенку глотки и неба может покрыть налет. Вдобавок, когда работа иммунитета ухудшается, на губах возникает герпес.
«Еще один признак – это чрезмерная сонливость. Начинаются жалобы на чувство хронической усталости», - продолжили медики.
Также на возможное снижение иммунитета указывают участившиеся незначительные инфекции, более длительное заживление кожи при повреждениях. Кожа в целом становится подвержена многим раздражениям из-за повышенной чувствительности. Помимо этого, может возникать проблема выпадения волос и появления пятен на ногтях.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты по мнению специалистов способны улучшать здоровье осенью.
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