Названы способные улучшить здоровье пять продуктов

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фасоль

Фасоль, овсянка и шпинат названы экспертами в числе продуктов, способных улучшать защиту организма от болезней и благотворно сказываться на здоровье.

В частности, продуктом, помогающим улучшить здоровье, медики считают брокколи.

«Брокколи богата сульфорафаном, который борется с генами рака, что приводит к гибели раковых клеток», - рассказали эксперты в области питания изданию ETNT.

Также специалисты упомянули шпинат. Растительный продукт, по их словам, содержит антиоксиданты (лютеин, зеаксантин), борющиеся с воспалительными компонентами, которые вызывают рак молочной железы.

К способным улучшать здоровье продуктам они причислили и фасоль как источник белка, не отягощенный вредным жиром. 

«Фасоль помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», - заявили эксперты.

Помимо этого, они порекомендовали периодически есть на завтрак овсянку долгой варки. Употребление овса, по словам медиков, дает профилактический эффект в отношении высокого уровня сахара в крови, способствует предотвращению диабета 2-го типа.

Медики указали на продукты, способные вызывать рак


Яблоки, в свою очередь, помогают сохранить эластичность сосудистой ткани, что важно для профилактики гипертонической болезни и скачков кровяного давления.

Названы продукты, способные улучшить качество секса


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