Названы способные улучшить здоровье пять продуктов

«Брокколи богата сульфорафаном, который борется с генами рака, что приводит к гибели раковых клеток», - рассказали эксперты в области питания изданию ETNT.

«Фасоль помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», - заявили эксперты.