Необычный желудочный симптом постковидного синдрома
Это один из самых распространенных и одновременно все еще малоизученных наукой синдромов. И врачам приходится постоянно увеличивать число его симптомов.
За два года мы многое узнали о вирусе SARs-CoV-2. Новые варианты ковида появлялись снова и снова, создавая различные проблемы людям. Однако именно длительное воздействие COVID-19 затрудняет возвращение к нормальной жизни. В медицинских терминах это состояние известно как длительный COVID или постковидный синдром. При этом синдроме люди могут испытывать широкий спектр симптомов, которые порой длятся более четырех недель или даже месяцев после заражения. Эти симптомы могут исчезать и возвращаться снова.
Проведенное в 2021 году, показало, что синдром охватывает свыше 10 разных систем организма, вызывая более 200 симптомов. Один из самых характерных - вздутие живота. Это связано со способностью вируса проникать в кишечник и, что называется, "зависать" там надолго. Когда вирус бьет по нервам кишечника, это вызывает такие симптомы, как боль, тошнота и вздутие живота.
Есть исследования, которые предполагают, что вирус может влиять на разнообразие микробиома, и это также рождает такие проблемы, как вздутие живота или повышенное газообразование. А некоторые менее распространенные симптомы длительного ковида: нарушения менструального цикла с более ранним наступлением симптомов, подобных менопаузе, у определенных возрастных групп женщин, кожная сыпь, которая часто вызывает зуд и меняет цвет, выпадения волос.
Многие из этих необычных симптомов можно лучше понять, если рассматривать их через призму вируса, поражающего нервную и иммунную системы и воздействующего на них в долгосрочной перспективе. Таким образом, если иммунная система чрезмерно активирована вирусом и остается гиперчувствительной, то это может вызвать проблемы с кожей и потерю волос.
Есть предположение, что у ряда пациентов может быть некоторая непереносимость гистамина из-за того, что их тучные клетки (форма иммунных клеток) не работают. Таким образом, лечение простыми антигистаминными препаратами может быть полезным. Если вирус поражает гормональную систему в головном мозге, то это воздействие может повлиять на выработку женских гормонов, вызывая нарушения менструального цикла. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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