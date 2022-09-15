Дефицит витамина B12: признак, который можно заметить ночью
Стойкий дефицит витамина B12способствует неврологическим повреждениям, главный риск заключается в повреждении миелиновой оболочки нервов.
Витамин B12 является важным питательным веществом, которое выполняет множество функций в организме, включая поддержание здоровой деятельности нервной системы. Без него нервная функция организма будет в той или иной степени нарушена. В результате могут возникать мультисенсорные симптомы, причем они могут быть особенно выраженными ночью, когда температура тела падает, об этом сообщили научные специалисты из Университета здоровья Ломе Линда.
«Низкий уровень витамина B12 может вызвать множество осложнений, но основной риск заключается в повреждении миелиновой оболочки, которая окружает и защищает нервы. Нервы нуждаются в этой защите, чтобы функционировать должным образом и передавать сигналы, но даже относительно легкий дефицит B12 может поставить под угрозу эту функцию», - рассказали ученые.
По их словам, у человека с длительным недостатком В12 с большой вероятностью разовьется периферическая невропатия. В этом состоянии ноги часто становятся более чувствительными к прохладному воздуху. Поскольку температура ночью падает, периферические нервы могут реагировать на такой похолодание: в ногах при этом может ощущаться жжение или острая боль. Если учесть, что при охлаждении в организме замедляются сердечный ритм и кровообращение, болезненные ощущения могут усиливаться.
Еще одна ключевая проблема с низким содержанием витамина B12 заключается в недостаточном количестве здоровых эритроцитов для перемещения кислорода по телу. Это тоже содействует ощущению холода в теле, особенно в руках и ногах. Если вы страдаете от холода в конечностях или от болезненных, неприятных ощущений в них по ночам, об этом следует рассказать врачу. Дефицит витамина B12 можно выявить с помощью анализа крови, и если он присутствует, – обязательно корректировать во избежание опасных осложнений.
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