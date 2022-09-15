Дефицит витамина B12: признак, который можно заметить ночью

«Низкий уровень витамина B12 может вызвать множество осложнений, но основной риск заключается в повреждении миелиновой оболочки, которая окружает и защищает нервы. Нервы нуждаются в этой защите, чтобы функционировать должным образом и передавать сигналы, но даже относительно легкий дефицит B12 может поставить под угрозу эту функцию», - рассказали ученые.

Витамин B12 является важным питательным веществом, которое выполняет множество функций в организме, включая поддержание здоровой деятельности нервной системы. Без него нервная функция организма будет в той или иной степени нарушена. В результате могут возникать мультисенсорные симптомы, причем они могут быть особенно выраженными ночью, когда температура тела падает, об этом сообщили научные специалисты из Университета здоровья Ломе Линда.По их словам, у человека с длительным недостатком В12 с большой вероятностью разовьется периферическая невропатия. В этом состоянии ноги часто становятся более чувствительными к прохладному воздуху. Поскольку температура ночью падает, периферические нервы могут реагировать на такой похолодание: в ногах при этом может ощущаться жжение или острая боль. Если учесть, что при охлаждении в организме замедляются сердечный ритм и кровообращение, болезненные ощущения могут усиливаться.Еще одна ключевая проблема с низким содержанием витамина B12 заключается в недостаточном количестве здоровых эритроцитов для перемещения кислорода по телу. Это тоже содействует ощущению холода в теле, особенно в руках и ногах. Если вы страдаете от холода в конечностях или от болезненных, неприятных ощущений в них по ночам, об этом следует рассказать врачу. Дефицит витамина B12 можно выявить с помощью анализа крови, и если он присутствует, – обязательно корректировать во избежание опасных осложнений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать сильная слабость в ногах, возникающая после инфекции.