Изменения в балансе тела могут быть ранним симптомом деменции
Первоначальные симптомы деменции могут возникать в возрасте, когда люди еще и не задумываются о возможных проблемах старения.
Деменция – это термин, используемый для обозначения целого ряда состояний, влияющих на мозг. Каждое из этих состояний препятствует правильному функционированию клеток мозга или нейронов, что в итоге влияет на особенности памяти, мышления и речи человека. Обычно такое приобретенное слабоумие встречается у лиц возрастом 65 лет и старше. Тем не менее, деменция может поражать людей абсолютно любого возрастов, и в некоторых случаях ее симптомы возникали у детей. Учитывая это, важно уметь обнаруживать признаки опасного синдрома как можно раньше – с таким предупреждением выступили специалисты благотворительной организации Dementia UK.
По их словам, деменцию с ранним началом, возникающую в молодом возрасте, бывает сложно диагностировать. Можно ли, например, предположить развитие «возрастного» слабоумия у человека, которому лишь 30 с небольшим лет? Между тем, по данным Dementia UK, одним из ранних симптомов деменции, возникающей у молодых людей, является изменение их баланса. У них учащаются случаи с нарушением равновесия тела, эпизоды случайных столкновений или падений.
Также может измениться качество зрения: оно ухудшается, «расплывается», становится смазанным.
Другие симптомы ранней деменции включают изменения в:
- личности человека и его поведении,
- его речи и языке,
- его социальном функционировании,
- отношениях с другими людьми,
- вовлеченности в повседневную деятельность,
- мотивации и настроении,
- способности концентрироваться,
- способности принимать решения и решать проблемы.
По мнению ученых, ранняя деменция может определяться наследственностью или генетическими мутациями. При возникновении ее симптомов необходимо обращаться к врачу.
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