Изменения в балансе тела могут быть ранним симптомом деменции

53 Фото: https://unsplash.com/photos/xtLIgpytpck
деменция в молодом возрасте

Первоначальные симптомы деменции могут возникать в возрасте, когда люди еще и не задумываются о возможных проблемах  старения.

Деменция – это термин, используемый для обозначения целого ряда состояний, влияющих на мозг. Каждое из этих состояний препятствует правильному функционированию клеток мозга или нейронов, что в итоге влияет на особенности памяти, мышления и речи человека. Обычно такое приобретенное слабоумие встречается у лиц возрастом 65 лет и старше. Тем не менее, деменция может поражать людей абсолютно любого возрастов, и в некоторых случаях ее симптомы возникали у детей. Учитывая это, важно уметь обнаруживать признаки опасного синдрома как можно раньше – с  таким предупреждением выступили специалисты благотворительной организации Dementia UK.

По их словам, деменцию с ранним началом, возникающую в молодом возрасте, бывает сложно диагностировать. Можно ли, например, предположить развитие «возрастного» слабоумия у человека, которому лишь 30 с небольшим лет? Между тем, по данным Dementia UK, одним из ранних симптомов деменции, возникающей у молодых людей, является изменение их баланса. У них учащаются случаи с нарушением равновесия тела, эпизоды случайных столкновений или падений.

Также может измениться качество зрения: оно ухудшается, «расплывается», становится смазанным.

Признаки деменции: изменения поведения, возникающие как раннее предупреждение


Другие симптомы ранней деменции включают изменения в:
  • личности человека и его поведении,
  • его речи и языке,
  • его социальном функционировании,
  • отношениях с другими людьми,
  • вовлеченности в повседневную деятельность,
  • мотивации и настроении,
  • способности концентрироваться,
  • способности принимать решения и решать проблемы.

По мнению ученых, ранняя деменция может определяться наследственностью или генетическими мутациями. При возникновении ее симптомов необходимо обращаться к врачу.

Неразборчивая речь может быть признаком наступающего слабоумия


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частота посещений туалета может говорить о предрасположенности к сердечному приступу.
Читать MedikForum.ru в
Симптомы деменции: ранний признак, который может проявиться до 65 лет
Директор Dementia UK Х. Хайо: проблемы с выполнением этих задач являются признаком деменции
Болезнь Альцгейера: ранним симптомом деменции может быть не потеря памяти, а депрессия
Теги : признаки деменции, ранние симптомы, болезни мозга