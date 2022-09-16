Дефицит этого витамина ослабляет стенки артерий

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Дефицит этого витамина ослабляет стенки артерий

Для защиты от болезней сердца крайне важно сохранять прочность и эластичность всех кровеносных сосудов. А нехватка в организме этого витамина особенно опасна. 

Низкий уровень витаминов B12, B6 и B9 может привести к атеросклерозу - основной причине сердечно-сосудистых заболеваний, ответственных за большинство смертей во всем мире. Речь о дефиците витаминов группы В, необходимой для деградации гомоцистеина - аминокислоты, которая приводит к атерогенной трансформации аорты, что вызывает накопление макрофагов и липидов, нарушению ее биомеханических свойств и дезорганизации аортального коллагена/эластина.

Сочетание дефицита витамина В и гиперхолестеринемии приводит к утолщению аорты, снижению диффузии воды в аорте, повышению уровня "плохого" холестерина и нарушению сосудистой реактивности. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний погибает около 18 миллионов человек. Большинство болезней связано с атеросклерозом, который представляет собой накопление жиров и холестерина на стенках артерий, что и приводит к их сужению.

Витамин B12 расщепляет важную аминокислоту, называемую гомоцистеином, которая участвует в патофизиологии атеросклеротического процесса. Фолиевая кислота и витамины B12 и B6 являются важными кофакторами в метаболизме гомоцистеина и, как было показано в нескольких исследованиях, эффективно снижают повышенный уровень гомоцистеина. 

Есть несколько симптомов, связанных с дефицитом витамина B12:

Бледный желтоватый оттенок на коже

Красный, вызывающий боль язык

Язвы во рту

Покалывания во всем теле

Нарушенное зрение

Перепады настроения

Тревога и депрессия

Желудочно-кишечные проблемы

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Теги : болезни сердца, дефицит витамина В