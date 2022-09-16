Дефицит этого витамина ослабляет стенки артерий
Для защиты от болезней сердца крайне важно сохранять прочность и эластичность всех кровеносных сосудов. А нехватка в организме этого витамина особенно опасна.
Низкий уровень витаминов B12, B6 и B9 может привести к атеросклерозу - основной причине сердечно-сосудистых заболеваний, ответственных за большинство смертей во всем мире. Речь о дефиците витаминов группы В, необходимой для деградации гомоцистеина - аминокислоты, которая приводит к атерогенной трансформации аорты, что вызывает накопление макрофагов и липидов, нарушению ее биомеханических свойств и дезорганизации аортального коллагена/эластина.
Сочетание дефицита витамина В и гиперхолестеринемии приводит к утолщению аорты, снижению диффузии воды в аорте, повышению уровня "плохого" холестерина и нарушению сосудистой реактивности. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний погибает около 18 миллионов человек. Большинство болезней связано с атеросклерозом, который представляет собой накопление жиров и холестерина на стенках артерий, что и приводит к их сужению.
Витамин B12 расщепляет важную аминокислоту, называемую гомоцистеином, которая участвует в патофизиологии атеросклеротического процесса. Фолиевая кислота и витамины B12 и B6 являются важными кофакторами в метаболизме гомоцистеина и, как было показано в нескольких исследованиях, эффективно снижают повышенный уровень гомоцистеина.
Есть несколько симптомов, связанных с дефицитом витамина B12:
Бледный желтоватый оттенок на коже
Красный, вызывающий боль язык
Язвы во рту
Покалывания во всем теле
Нарушенное зрение
Перепады настроения
Тревога и депрессия
Желудочно-кишечные проблемы
Головная боль
Трудности с концентрацией. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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